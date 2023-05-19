Elon Musk duyurdu! Twitter'a yeni özellik geldi

Tesla'nın ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, mavi tik abonelerine getirdiği yeni özelliği "Twitter Blue Verified aboneleri artık 2 saatlik videolar (8GB) yükleyebilir!" sözleriyle duyurdu.

Elon Musk duyurdu! Twitter'a yeni özellik geldi

Tesla ve SpaceX gibi dev firmaların da sahibi Twitter CEO'su Elon Musk, mavi tik abonelerinin artık 2 saatlik yani yaklaşık 8 gb büyüklüğünde videolar yükleyip paylaşabileceğini bildirdi. Musk'ın duyurusunun ardından onlarca mavi tikli hesap yaklaşık 2 saat uzunluğunda film ve dizi gibi birçok video yükledi. Musk paylaşımında "Twitter Blue Verified aboneleri artık 2 saatlik videolar (8GB) yükleyebilir!" ifadelerini kullandı.

"BU YENİLİK HIZLA BÜYÜYECEK"

Elon Musk, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Twitter'ın en son sürümü ile birlikte, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı (yalnızca en son değil) DM'den yanıtlayabilir ve herhangi bir emoji tepkisini kullanabilirsiniz. Şifreli DM'ler V1.0'ın piyasaya sürülmesi yarın hayata geçecek. Bu yenilik hızla büyüyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Küf derdine son! Çok pratik bir temizlik sırrı sayesinde küfleri silip süpürün Küf derdine son! Çok pratik bir temizlik sırrı sayesinde küfleri silip süpürün
Canan Karatay onaylı içecek... Üstelik çocuklarınız da çok sevecek Canan Karatay onaylı içecek... Üstelik çocuklarınız da çok sevecek
Twitter açıklama yaptı, belge paylaştı: AKP'nin planı ortaya çıktı Twitter açıklama yaptı, belge paylaştı
Fransa'da Apple'a soruşturma Fransa'da Apple'a soruşturma
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi AKP'li isim açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son ikinci tur anketi
Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç belli oldu Haziran ayında paraya para demeyecek 3 burç
AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev AKP koridorlarında konuşulanlar: Erdoğan'dan Fahrettin Koca ve İbrahim Kalın'a yeni görev
İslam Memiş’ten korkutan uyarı: Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor! Büyük sıfırlamanın ilk adımı İslam Memiş’ten korkutan uyarı: Hazır olun finansal tufan yaklaşıyor! Büyük sıfırlamanın ilk adımı
'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu 'Karar ver' kampanyasının görselleri belli oldu