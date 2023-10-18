Elon Musk duyurdu: Twitter paralı oluyor
Elon Musk'un yaptığı paylaşımda, eski adıyla Twitter olan X'in yakın zamanda ücretli hale getirileceği açıklandı. Yeni uygulamaya Yeni Zellanda ve Filipinler'de başlandığı da kaydedildi.
Yeni adıyla X(Twitter) Blue aboneliği için yeni bir ödeme sistemi başlatacağını açıkladı.
Platform'un yaptığı duyuruya göre, kullanıcılar temel özellikleri kullanmak için yıllık belirli bir ücret ödeyecek.
X'in sahibi Elon Musk'un yaptığı paylaşıma göre platformu kullananlar, temel özelliklere erişebilmek için yıllık 1 dolar(28TL) ödeme yapacak.
Dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi X, bunun botlardan kurtulmak için "tek yol" olduğunu söyledi.
Bu yeni uygulamaya Yeni Zelanda ve Filipinler'de başlandığı aktarıldı.
Özelliğin yakın zamanda diğer ülkelere de yayılması bekleniyor.
Yeni Zelanda ve Filipinler'de başlatılan uygulama, sadece yeni kullanıcılara uygulanıyor.
Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.— Support (@Support) October 17, 2023
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