Elon Musk duyurdu: Twitter paralı oluyor

Yeni adıyla X(Twitter) Blue aboneliği için yeni bir ödeme sistemi başlatacağını açıkladı.

Platform'un yaptığı duyuruya göre, kullanıcılar temel özellikleri kullanmak için yıllık belirli bir ücret ödeyecek.

X'in sahibi Elon Musk'un yaptığı paylaşıma göre platformu kullananlar, temel özelliklere erişebilmek için yıllık 1 dolar(28TL) ödeme yapacak.

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi X, bunun botlardan kurtulmak için "tek yol" olduğunu söyledi.

Bu yeni uygulamaya Yeni Zelanda ve Filipinler'de başlandığı aktarıldı.

Özelliğin yakın zamanda diğer ülkelere de yayılması bekleniyor.

Yeni Zelanda ve Filipinler'de başlatılan uygulama, sadece yeni kullanıcılara uygulanıyor.