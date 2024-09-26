Dünya'nın Yeni Bir Ay'ı Daha Olacak: Yörüngeye Gireceği Tarih Belli Oldu

Bilim insanları, Dünya’nın yerçekimi kuvvetine girecek küçük bir göktaşının geçici süreliğine ikinci bir uydu olacağını açıkladı.

Dünya’nın ‘ikinci Ay’ı’ 29 Eylül’den itibaren Dünya’nın yörüngesine girecek ve birkaç ay sonra uzaklaşacak. Bilim insanları, Dünya’nın ikinci uydusunun gözle görmek için fazla küçük olduğunu belirtirken, onu görmek için profesyonel bir teleskoba ihtiyaç olduğunu açıkladı.

ARJUNA ASTEROİD KUŞAĞINDAN KOPTU

Söz konusu göktaşının NASA tarafından 7 Ağustos’ta tespit edildiği bildirilirken, '2024 PT5' adıyla anılan cismin Arjuna asteroid kuşağından koptuğu kaydedildi.

Dünya’nın yeni misafirinin 10 metre uzunluğunda olduğu kaydedilirken, 29 Eylül ile 25 Kasım arasında Dünya çevresinde döneceği belirtildi.

Geçmişte de benzer durumların yaşandığı bilinirken, bazı göktaşlarının dünyayı tekrardan ziyaret ettiği tespit edilmişti. 2022 NX1 asteroidi hem 1981'de hem de 2022'de Dünya'nın "mini Ay'ı" olmuştu.

Kaynak: BBC Türkçe