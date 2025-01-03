Dinozor Yolları Keşfedildi... Tam 166 Milyon Yıllık

Gary Johnson, Oxfordshire'daki bir taş ocağında çalışırken, ekskavatörüyle kireç taşı yüzeyinde beklenmedik bir tümseğe çarptı. Önceleri bunun sadece bir zemine özgü anormallik olduğunu düşünen Johnson, ilerledikçe tümseklerin düzenli aralıklarla tekrar ettiğini fark etti. Bu, yaklaşık 166 milyon yıl öncesine ait devasa bir dinozor yolunun parçasıydı ve taş ocağının bir zamanlar devasa yaratıklarla dolu sıcak bir lagün olduğunu ortaya çıkardı.

ARAŞTIRMACILAR BÖLGEYE AKIN ETTİ

Keşif, uzmanların dikkatini çekerek Oxford ve Birmingham üniversitelerinden araştırmacıların bölgeye gelmesine yol açtı. Şimdiye kadar yaklaşık 200 büyük ayak izi bulundu ve bunların iki tür dinozora, otçul Cetiosaurus ve etçil Megalosaurus'a ait olduğu düşünülüyor. Araştırmalar, bölgede 150 metre uzunluğunda beş ayrı yolun keşfedildiğini gösteriyor, ancak uzmanlar taş ocağının henüz kazılmayan alanlarında daha uzun yolların olabileceğini düşünüyor.

AYAK İZLERİ KESİŞİYOR

Kazı çalışmalarında 100’den fazla bilim insanı, öğrenci ve gönüllü yer aldı. Çalışmalar sırasında 20.000'den fazla fotoğraf çekildi, alçı kalıplar oluşturuldu ve hava dronlarıyla detaylı 3B modeller çıkarıldı. Bu süreçte Cetiosaurus ve Megalosaurus'un izlerinin bir noktada kesiştiği de keşfedildi. Büyük sauropod ayak izlerinin üzerine basan üç parmaklı megalosaurus izleri, dinozorların yollarının kesiştiği anı gösterdi.

FIRTINA SAYESİNDE KORUNMUŞ OLABİLİR

Birmingham Üniversitesi'nden Prof. Richard Butler ve Oxford Üniversitesi'nden Dr. Duncan Murdock gibi uzmanlar, bu ayak izlerinin dinozorların yaşamlarına dair eşsiz bir pencere açtığını belirtti. İzlerin korunmasının nedeni tam olarak bilinmese de, bir fırtına olayının izlerin üzerini tortularla kaplamış olabileceği düşünülüyor. Bu izler, Jura dönemindeki bu dev yaratıkların günlük yaşamlarına dair değerli bilgiler sunuyor.