Buzağı Hilda'nın Genetiği 'Daha Az Gaz Çıkaracak Şekilde' Değiştirildi

Sığırlar, dünya genelindeki sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 5'ini üretirken, araştırmacılar bu etkileri azaltmak için çözüm arayışını hızlandırdı. Bu çabalar, özellikle metan emisyonlarını azaltmaya yönelik genetik modifikasyon çalışmalarına odaklanıyor.

Hilda isimli buzağı, tüp bebek yöntemiyle doğdu ve daha az gaz salınımı yapan sığır türlerinin yetiştirilmesine yönelik önemli bir adım oldu.

Hilda, Dumfries merkezli Langhill sürüsünün bir parçası ve bu sürü, 1970'lerin başından beri devam eden bir genetik araştırma projesi olarak büyük öneme sahip. Hilda'nın doğumu, sadece geleneksel üreme yöntemlerinden sekiz ay önce gerçekleşti ve bu da bilim insanlarının metan emisyonlarını azaltma yolunda hızla ilerlediklerini gösteriyor. Bu proje, genetik seçimle metan emisyonlarını azaltmaya yönelik önemli veriler sağlıyor.

Cool Cows projesi, sığırların genetik özelliklerini değiştirerek daha az metan salınımı yapmalarını hedefliyor. Hilda'nın doğumuyla birlikte, metan verimliliği yüksek olan düveleri seçmek için yeni genomik değerlendirmeler kullanılacak. Bu sayede daha verimli ve çevre dostu bir süt ürünleri endüstrisi için adımlar atılacak.