Çin Uzaya Sekiz Uydu Fırlattı

Çin, sekiz uyduyu uzaya yolladı. Uydular, Çin'in ticari uydu taşımacılığı için tasarlandığı Cielong-3 (Akıllı Ejder) roketiyle fırlatıldı.

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Çin Uzaya Sekiz Uydu Fırlattı

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisine (CALT) bağlı Çin Roket Şirketi tarafından geliştirilen Cielong-3 roketiyle sekiz uydu uzaya yollandı. Uydular Sarı Deniz kıyısındaki Hayyang şehri açığında kurulu deniz platformundan fırlatıldı.

Cielong-3, yerden 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,5 tona kadar yük taşıyabiliyor. 31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki 140 kilogramlık katı yakıtlı roket, dört aşamalı ateşleme mekanizmasına sahip. Ticari uydu pazarındaki artan talebe karşılık vermeyi hedefleyen roketin, fırlatma maliyetlerini kilo başına 10 bin doların altına kadar indireceği öngörülüyor.

Çin Uzaya Sekiz Uydu Fırlattı - Resim : 1

Şirket, daha önce geliştirdiği Cielong-1 roketi ile 2019'da Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 3 uydu fırlatmıştı. Birinci nesil roket 200 kilogram taşıma kapasitesine sahipti. Şirketin sonraki nesil Cielong-4 roketinin ise 2,5 ton taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Çin Uzay
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