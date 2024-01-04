Çığ gibi büyüyor: Yapay zekâ, insanların işini elinden alacak mı?

Yapay zekâ günümüzün en çok konuşulan konularından biri ve sadece teknoloji alanında değil, Türkiye'de ve dünyada istisnasız her sektörde gündemin en önemli maddelerinin başında geliyor.

Finans ve finansal teknolojiler de yapay zekayla birlikte yaşanan dönüşümün en sıcak olduğu sektörlerin başında geldiğini belirten Octet Türkiye’nin CEO’su Derya Ekemen Fidan, "Nakit akışı yapay zekayla artık sorunsuz, basit ve güvenli şekilde yönetilebiliyor. Yapay zekanın işletme sermayesinde kullanımı yavaş yavaş başlamış durumda ve bu alan gelişme potansiyeli çok açık bir alan olarak öne çıkıyor. Kısa süre içinde bu kullanımın yaygınlaşmasını bekliyoruz. Daha çok bilginin dijital olarak işlenebilmesi sayesinde, yapay zekanın, işletme sermayesini ileriye dönük minimum sapma ile öngörebilmesine olanak sağlanabilecek. İşletme sermayesinin yapay zekâ ile etkin yönetimi finans yöneticilerinin işlerini ciddi anlamda kolaylaştıracak" dedi.

"2024'TE ÖNEMLİ GELİŞMELER GÖRECEĞİZ"

Fidan, "Şu an yapay zekânın fintek sektöründe kullanımıyla risk değerlendirmesi, dolandırıcılık tespiti, işlem güvenliğinin sağlanması, daha doğru satış stratejilerinin belirlenmesi, müşteri ihtiyaçlarının öngörülebilmesi gibi birçok alanda çok önemli avantajlar sağlanıyor. Yapay zekâ, fintek şirketlerinin yenilikçi çözümler geliştirmelerinin en önemli itici güçlerinden biri haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Ekemen Fidan, "Bu durum artarak sürecek ve 2024 yapay zekanın yine çok konuşulacağı bir yıl olacak. 2024’te de bu alanda çok önemli gelişmelere tanık olacağız" dedi.

"İNSAN YAKINMASININ ÖNEMİ ANLAŞILACAK"

Yapay zekâ sayesinde içerideki datanın analiziyle önümüzdeki dönemlerin nakit akışının raporlanabildiğini söyleyen Ekemen Fidan, "Sağlıklı bir dataya sahip olduğunuz zaman makine öğrendiğini çok iyi analiz edebiliyor. Örneğin iyi bir data girişiyle bugünden gelecek aydaki nakit ihtiyacınızı size söyleyen bir sistemle şu an çalışabiliyorsunuz. Bu noktada temel unsurun sağlıklı dataya sahip olmak olduğuna dikkat çekmek isterim. Ardından bu datadan kolay yorumlanabilir bilgi üretebilecek düşünme modelini geliştirebilecek nitelikli insan kaynağına sahip olmak" ifadelerini kullandı.

"İNSAN FAKTÖRÜYLE BİRLİKTE GELİŞECEK"

'Yapay zekâ gelecek ve insanların işini elden alacak' gibi kaygıların artık geride bırakılması gerektiğini söyleyen Ekemen Fidan, "Yapay zekâ insan faktörüyle birlikte gelişecek ve insanlığa büyük faydalar getirecek. Yapay zekâ, nitelikli data ve insan kaynağının birleşiminin her sektörde olduğu gibi finans ve fintek sektöründe buluşması diğer sektörleri ve iş süreçlerini de pozitif şekilde etkileyecek. Diğer hizmet, servis ve teknolojilerin de yapay zekâ ile entegrasyonu hızlandıkça finansal teknoloji şirketlerinin yetkinlikleri daha artacak ve hem dijital hem de finansal dönüşüm yolculuklarında çok büyük bir yol kat edilmiş olacak" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem