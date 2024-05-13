Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Yoğun kar ve yağmur depremlere neden olabilir mi?

Science Advances dergisinde yayımlanan makaleye göre, Japonya'nın Noto Yarımadası'nda yapılan bir araştırma, mevsimsel yağışların yer altı basıncında değişikliklere neden olduğunu ve bu değişikliklerin de art arda gelen küçük depremlere yol açtığını gösteriyor.

Noto Yarımadası'nda gözlemlenen depremler, tipik deprem serilerinden farklı olarak artçı şoklarla değil, ana sarsıntısı olmayan sürekli bir deprem kümesi şeklinde meydana geliyor. Araştırmacılar, 2011'den 2020'ye kadar olan depremleri inceleyerek bu durumun sebebini yer altı basıncındaki mevsimsel değişimlere bağladılar.

YAĞMUR VE KAR SİSMİK DALGALARI TETİKLİYOR

Japon Meteoroloji Ajansının ülkedeki sismik faaliyetlere ilişkin deprem kataloğundan faydalanan bilim insanları, 2020'den önceki depremlerin o yıldan sonrasına kıyasla daha düzensiz ve bağlantısız olduğu gerekçesiyle 2020'yi deprem dizisinin başlangıcı olarak belirledi.

Bu kapsamda, araştırmacılar, Noto ve çevresindeki istasyonlar arasındaki sismik hızı hesaplamak için istasyon ölçümlerini kullandı.

Bölgenin hidromekanik bir modelini geliştirerek mevsimsel yağışların yer altındaki "gözenek sıvısı basıncını" nasıl etkileyeceğini inceleyen araştırmacılardan ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) görev yapan William Frank, "Yağmur veya kar yağdığında, toprağa ağırlık eklenir, bu da gözenek basıncını artırarak sismik dalgaların daha yavaş ilerlemesini sağlar." ifadelerini kullandı.

Frank, "Bu ağırlık, buharlaşma veya yüzey akışı yoluyla ortadan kalktığında, gözenek basıncı azalarak, sismik dalgalar daha hızlı ilerler." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki depremlerin zamanlamasının, yoğun kar yağışı görülen birçok zamanla iyi bir şekilde örtüştüğünü gözlemlediklerini kaydeden Frank, benzer şekilde yoğun yağışların başka yerlerdeki depremlerde de rol oynayabileceğini düşündüğünü belirtti.

Frank, bununla birlikte depremlerin ana nedeninin her zaman yer altı hareketlerinden kaynaklandığını vurgulayarak, depremin ne zaman ve nasıl meydana geldiğini etkileyebilecek faktörlerden birinin de iklim şartları olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA