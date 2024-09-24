Bilim İnsanları Açıkladı! 'Dünya'ya Çarpması Olası Gök Taşlarının Yörüngesi Değiştirilebilir'

ABD'li fizikçiler, bilim kurgu filmlerinde işlenen senaryoya benzer bir deneyde, çok büyük bir radyasyon darbesinin gök taşının bir tarafını buharlaştıracağını ve rotasından çıkarabileceğini göstermeyi başardı.

ABD hükümetine ait bir tesiste, nükleer envanterin emniyetini ve güvenliğini sağlamakla görevli Dr. Nathan Moore liderliğindeki Sandia Ulusal Laboratuvarları fizikçileri, 'nükleer destekli gezegen savunmasının' ilk kapsamlı denemesinde, bir nükleer patlamanın Dünya'yı olası asteroit felaketinden kurtarabileceğini gösterdi.

GÖK TAŞI YAKILARINDA NÜKLEER PATLAMA DENEYİ YAPILDI

Moore ve ekibi, nükleer patlamanın asteroitin yüzeyini on binlerce dereceye kadar ısıtarak genişleyen bir gaz topu oluşturacağı ve bu şekilde asteroitin yörüngesinden sapabileceği varsayımıyla bir deney planladı. Deneyde, yapay bir asteroit parçası, nükleer patlamalarda salınan yoğun X-ışını darbelerine maruz bırakıldı. Bu darbeler, hedef yüzeyini hızla buharlaştırarak genişleyen bir gaz bulutu oluşturdu ve asteroit parçaları yaklaşık 320 km/s hızla hareket etmeye başladı.

Deney sonucunda, nükleer patlamadan kaynaklanan radyasyonun, yeterli büyüklükte olduğu takdirde, bir asteroiti yörüngesinden çıkarabileceği kanıtlandı.

Araştırmanın başyazarı, Dr. Nathan Moore, "Buharlaşan malzeme bir tarafa doğru püskürerek asteroiti ters yöne itiyor. Bu da asteroiti rokete dönüştürmek gibi bir şey" dedi.

'ASTREOİDİ İÇERDEN PARÇALAMAKTAN DAHA ETKİLİ'

Araştırmada, bu yöntemin 'Armageddon' bilim kurgu filmine benzer şekilde asteroite delik açarak içerden parçalarına ayırmak veya doğrudan roketle vurmaktan daha etkili olduğu vurgulandı.

Nükleer patlama yönteminin 4 kilometreye kadar büyüklükteki, Dünya'ya çarpmasına nispeten kısa süre kalmış asteroitler için etkili olabileceği belirtildi.

Daha büyük asteroitler için de yeterli vakit olduğu takdirde bu yönteme başvurulmasının mümkün olduğu kaydedilen araştırmada, çarpmasına kısa süre kalmış gök taşları için bu yaklaşımın tek seçenek olabileceğine işaret edildi.

Öte yandan bazı bilim insanları, yeterli zaman olduğu takdirde, tehdit oluşturan gök taşlarını saptırmada nükleer seçenekten çok bir veya birden fazla kinetik çarpma yolunun seçilmesini tercih ediyor.

GERÇEK BİR GÖK TAŞI KİNETİK VURUŞLA SAPTIRILMIŞTI

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Çifte Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) adlı programda, 26 Eylül 2022'de, Dünya'ya yaklaşık 11 milyon kilometre uzaklıktaki "Dimorphos" adlı asteroite DART uzay aracını çarptırarak yönünü değiştirmeyi başarmıştı.

Kaynak: AA