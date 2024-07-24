Bilim Dünyasında Tarihi Değiştirecek Keşif: Kıta Sayısı 8'e mi Çıkıyor?

Hepimizin kıta sayısını 7 olarak biliyorduk. Bilim insanları yeni bir kıta keşfedildiğini açıkladı. Bu yeni kıtanın keşfi herkesi şaşırttı.

Kanada’nın güneydoğusundaki Baffin Adası ile Grönland’ın güneybatısı arasında yer alan Davis Boğazı’nda, İngiliz ve İsveçli araştırmacılar, deniz tabanında beklenmedik bir jeolojik yapı keşfettiler. Araştırmalar, bölgenin yerçekimi ve sismik verilerini inceleyen bilim insanlarını şaşırtan kalın bir kaya katmanını ortaya çıkardı.

Yaklaşık 118 milyon yıl önce, Kuzey Amerika ve Grönland bugün bildiğimizden çok farklıydı; tek bir kara parçası olarak varlıklarını sürdürüyordu. Zamanla bu büyük kara parçası ayrılarak farklı kıtalara dönüştü. 61 milyon yıl önce Labrador Denizi’nde başlayan bu ayrılma süreci, yeni okyanusların oluşumuna yol açtı. Ayrılan büyük kara parçalarının arasında sıkışan küçük bir bölge ise kendi başına bir mikro kıta olarak evrimleşti.

Gondwana Research dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bilim insanları bu yeni keşfe "Davis Boğazı proto-mikro kıtası" adını verdiler. Bu alan, şu anda ana kara parçalarından ayrılmış ve okyanus tabanına gömülmüş durumda. Kalınlığının 19 ile 24 kilometre arasında olduğu tahmin edilen bu mikro kıta, normal bir okyanus tabanından çok daha kalın, fakat tam anlamıyla bir kıtadan daha ince.

Bu proto-mikro kıtanın oluşumu, yaklaşık 49 ile 58 milyon yıl önce gerçekleşti. Grönland’ın batı kıyısı boyunca doğu-batı yönünde gerçekleşen genişleme, kıtanın Grönland’dan tamamen ayrılmasına neden oldu. Bu keşif, mevcut haritaları güncellerken, aynı zamanda bilim insanlarına dünyanın jeolojik tarihini daha iyi anlama fırsatı sunuyor. Mikro kıtaların varlığı, kıtaların ayrılma sürecinin düşündüğümüzden daha karmaşık olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem