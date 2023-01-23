Araştırma: Antidepresanlar 'olumlu' duygulara karşı da hissizleşme yapıyor

Yapılan yeni bir araştırma, yaygın kullanımı olan antidepresanların insanlarda “hissizleşme” sorununa sebep olabileceğini gösterdi.

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Araştırma: Antidepresanlar 'olumlu' duygulara karşı da hissizleşme yapıyor

The Guardian’da yer alan habere göre, çalışmada yer alan sağlıklı gönüllülerin üç hafta boyunca selektif serotonin gerialım inhibitörü (SSRI) ilaçlardan kullandıktan sonra olumlu ya da olumsuz geri bildirimlere karşı daha az tepki verdikleri görüldü. Olumsuz duygulara karşı “körelmenin” ilaçların insanları depresyondan iyileştiren tarafı olduğu bilinse de olumlu durumlara karşı hissizleşmek bir yan etki olarak belirtildi.

Araştırmayı yapanlardan Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Barbara Sahakian, “Bir açıdan bu antidepresanların çalışma şekli olabilir. Depresyon yaşayanların hissettiği duygusal acının bir kısmını alıyor ancak maalesef keyifli duyguların da bir kısmını alıyor” dedi.

Prof. Sahakian, bulgular sonucunda hastaların ilaç seçimlerinde daha dikkatli olmaya karar verebileceğini söyledi.

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