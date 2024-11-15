Apple'dan O Uygulamaya Yıllar Sonra Güncelleme

Apple, Mac ve iPad kullanıcıları için video düzenleme programı Final Cut Pro’nun yeni sürümü Final Cut Pro 11’i piyasaya sundu. Apple’ın M serisi çiplerinin gücünü kullanarak video düzenleme performansını artırmayı amaçlıyor ve kullanıcılara bir dizi akıllı özellik sunuyor.

Özellikle yapay zeka destekli manyetik maske aracı, yeşil ekran veya rotoskop teknikleri olmadan videodaki nesne ve kişileri ayırmayı kolaylaştırıyor. Diğer bir yenilik olan altyazılara çevir ise ses analiz ederek otomatik altyazı oluşturabiliyor ve Apple Silicon çipli cihazlar için özel olarak tasarlandı.

Uzamsal video düzenleme desteği ile Apple Vision Pro veya iPhone 15 Pro ile çekilen videolar üzerinde düzenlemeler yapılabiliyor ve yeni uzamsal projeler oluşturulabiliyor. Kullanıcılar, yeni eklenen resim içinde resim ve belirtme çizgisi efektleri ile projelerine hızla dokunuşlar yapabiliyor.

FİNAL CUT PRO FİYATI NE KADAR?

Türkiye için App Store fiyatlandırmasında Final Cut Pro 11 10.00 TL fiyat etiketiyle indirilebiliyor.