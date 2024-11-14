AB'den Meta'ya Rekor Ceza! Gerekçesi Belli Oldu

AB Komisyonu, Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta'ya, birliğin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 797 milyon euro ceza kesti. Cezanın gerekçesinde şirketin haksız ticaret koşulları yarattığı vurgulandı.

AB'den Meta'ya Rekor Ceza! Gerekçesi Belli Oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya 797 milyon euro değerinde ceza verdiklerini açıkladı. Facebook Marketplace'i kişisel sosyal ağı Facebook'a entegre edip diğer çevrim içi seri ilan hizmeti sağlayıcılarına haksız ticaret koşulları dayattığı için, AB antitröst kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete ceza verildi.

AB Komisyonu'nun soruşturmasında, Meta'nın Avrupa Ekonomik Alanı çapında sahip olduğu kişisel sosyal ağlar ve sosyal medyada çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı belirlendi.

AB'den Meta'ya Rekor Ceza! Gerekçesi Belli Oldu - Resim : 1

'OTOMATİK OLARAK MARUZ KALIYORLAR'

Kararda Facebook Marketplace'in Facebook'a entegre edilmesiyle, bu sosyal medya platformunu kullanan herkesin otomatik olarak Facebook Marketplace'e erişebilmesine ve isteseler de istemeseler de düzenli olarak Facebook Marketplace'e maruz kalmasına yol açtığına işaret edilerek, bu durumun diğer çevrim içi seri ilan hizmeti sağlayıcıları için haksız ticaret koşulları doğurduğu bildirildi.

Bu doğrultuda, Meta'nın söz konusu eylemi bir an önce sona erdirmesine ve gelecekte aynı ihlali tekrarlamaktan ya da eşdeğer amaç veya etkiye sahip eylemlerde bulunmaktan kaçınmasına karar verildi.

AB'den Meta'ya Rekor Ceza! Gerekçesi Belli Oldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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