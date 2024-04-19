Apple kullanıcıları dikkat, resmen başladı: WhatsApp ve Threads uygulamaları kaldırıldı!

Apple, Meta'nın WhatsApp ve Threads uygulamalarını Çin mağazasından kaldırdı. Apple'nın mobil uygulama mağazasında yapılan aramada, Amerikan şirketi Meta'nın WhatsApp ve Threads aplikasyonlarına ulaşılamıyor.

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Apple kullanıcıları dikkat, resmen başladı: WhatsApp ve Threads uygulamaları kaldırıldı!

Amerikan teknoloji şirketi Apple, Çin'deki internet düzenlemeleri ve erişim yasaklarına uyum doğrultusunda Meta'nın mesaj ve sosyal medya aplikasyonları WhatsApp ve Threads'i ülkedeki yerel uygulama mağazasından kaldırdı.

Çin'deki mobil uygulama mağazasında yapılan aramada Amerikan şirketi Meta'nın WhatsApp ve Threads aplikasyonlarına ulaşılamıyor.

KALDIRILMASI TALİMATI VERİLDİ

Wall Street Journal gazetesinin daha önce yayımladığı haberde Çinli otoritelerin Apple'a "ulusal güvenlik" nedeniyle iki uygulamanın kaldırılması talimatını verdikleri bildirilmişti.

Apple kullanıcıları dikkat, resmen başladı: WhatsApp ve Threads uygulamaları kaldırıldı! - Resim : 1

"UYMAK ZORUNDAYIZ"

Apple yetkilileri, gazeteye yaptıkları açıklamada, "Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına, hemfikir olmasak da uymak zorundayız" ifadesini kullanmıştı.

TELEGRAM VE SİGNAL DE KALDIRILDI

Bloomberg de daha önce yayımladığı haberde, sosyal mesaj uygulamaları Telegram ve Signal'in de Apple'ın Çin mağazasından kaldırıldığını duyurmuştu.

VPN İLE ERİŞİM SAĞLANIYOR

Bu sosyal medya uygulamalarına Çin ana karasında halihazırda erişim engeli bulunuyor ancak kullanıcılar, VPN hizmetleri aracılığıyla istisnai erişim sağlayabiliyor.

NE OLMUŞTU?

Çin'deki en son internet düzenlemesiyle tüm mobil uygulamaların yerel lisansa sahip olmaları ve ana karaya kayıtlı alan adıyla yerel sunucudan hizmet sağlamaları şartı getirilmişti.

Çin'de uygulama hizmeti verecek şirketlerin "İnternet Bilgi Sağlayıcısı" lisansı edinmelerinin yanı sıra ülkedeki sansür politikası ve veri transferi kuralları ile standartlarına uymaları bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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