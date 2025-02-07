Moda Dünyasında Yeni Soluk! Gençlerin Gözdesi Oldu

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren VOIDTR, kısa sürede sokak giyiminin öncü markalarından oldu. Marka, yeni tasarım koleksiyonları ile gençlerin beğenisini kazanmaya devam ederken, sosyal medyada da büyük popülarite yakaladı.

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Moda Dünyasında Yeni Soluk! Gençlerin Gözdesi Oldu

Sokak modasında öncü hale gelen VOIDTR markası, 2020 yılında kurulmasına rağmen şimdiden Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından biri haline geldi. İstanbul'un Güngören ilçesinin Merter semtinde hizmet veren marka, yenilikçi tasarımları ve kaliteli ürünleri ile dikkat çekerken, moda dünyasında da kendine sağlam bir yer edindi.

Oversize kalıpları, unisex ürünleri, canlı renkleri ve rahat kumaşları ile genç kitlenin beğenisini kazanan VOIDTR'nin başarısının arkasında, markanın sosyal medyadaki paylaşımları da yer alıyor. TikTok ve Instagram gibi popüler platformlarda aktif olan marka, kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler ve
kendi sosyal medya hesaplarına yükledikleri fotoğraflar ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşarak günden
güne büyümeye devam ediyor.

Moda Dünyasında Yeni Soluk! Gençlerin Gözdesi Oldu - Resim : 1

Yaratıcı içerikler üreterek markanın imajını güçlendiren ve takipçileri ile sürekli etkileşim halinde olan sosyal medya ekibinin yanında kullanıcılar da VOIDTR ürünlerini giyerek çektikleri fotoğrafları paylaşıp markanın bir parçası olduklarını hissediyor. Marka, gelecekte de yenilikçi tasarımlar ve kaliteli ürünler sunmaya devam ederek moda dünyasında fark yaratmayı hedefliyor.

Moda Dünyasında Yeni Soluk! Gençlerin Gözdesi Oldu - Resim : 2

HEM FİZİKİ, HEM İNTERNET SATIŞI VAR

VOIDTR, oversize eşofmandan renkli sweatshirtlere, baggy pantolondan baskılı tişörtlere kadar geniş
ürün yelpazesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ürünleri satın almak isteyen müşterilerin, beden tablosundan kendilerine uygun bedeni seçerek sepetlerine ekleyebileceği ve tercih ettikleri ödeme yöntemi ile siparişlerini oluşturabileceği biliniyor.

İnternette satışlarını gerçekleştiren, Merter’de bulunan VOIDTR’nin outlet mağazası
da mevcut. Outlet mağazası, haftanın her günü 10.00-20.00 saatleri arasında Mehmet Nesih Özmen
Mahallesi, Yüksek Sokak No: 6/B adresinde hizmet veriyor.

VOIDTR’nin vizyonu, sokak modasında yenilikçi ve kaliteli ürünler sunarak, tüm yaş grubunun
kendilerini ifade edebilecekleri tarzını oluşturmaları olarak tanımlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
giyim moda İstanbul İndirim
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