Depremde, 31 kişiye mezar olmuştu: Trend Garden Rezidans davasında tutuklu kalmadı!

Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan ve 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidansı’yla ilgili görülen davada tutuklu 4 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

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Depremde, 31 kişiye mezar olmuştu: Trend Garden Rezidans davasında tutuklu kalmadı!

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan ve 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidansı’yla ilgili görülen davada karar verildi.

Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 4 zanlı için tahliye kararının verildiği davada, tutuklu sanıklar Bülent Yeroğlu, Engin Aslan, Sefa Gülfırat, Mehmet Gündüz SEGBİS ile tutuksuz sanıklar Mustafa Tevfik Arpacı, Aysun Demir, Yasemin Yazıcı ve Mehmet Selim Doğan hazır bulundu. Duruşmaya, sanık avukatları, müşteki ve müştekilerin avukatları da katıldı.

Tutuklu sanık Bülent Yeroğlu ise binanın projesini yaptığını, belediyenin de yaptığı kontrollerden sonra projeyi onaylandığını savundu. Yeroğlu, “Ben projeyi yaptım, gerekli onaylar alındı ve bina yapıldı. Daha sonra yapılan tadilatlar nedeniyle bina yıkılmıştır. Yıkılan bina, benim tasarladığımdan çok farklıdır” beyanında bulundu.

"DELİL BULUNMAMASI SEBEBİYLE..."

Sanık ve sanık avukatları ile müşteki ve müşteki avukatlarını dinleyen mahkeme, iddia makamının talebini sordu. İddia makamı, yargılamada gelinen aşama, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurularak tutuklu sanıkların tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, delillerin büyük oranda toplanmış olması, gelinen aşamadan sonra karartılacak delil bulunmaması nedeniyle sanıkların adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağıyla tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme, delillerin toplanması, karartılacak delil bulunmaması nedeniyle sanıkların adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağıyla tahliyelerine karar verdi.

Kaynak: İHA

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Deprem Malatya Kahramanmaraş Dava
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