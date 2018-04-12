Alper Taşdelen: Bizim ötekimiz yoktur

Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen, “Siyasi görüşü, etnik ve dinsel kimliği, cinsiyeti ne olursa olsun bütün Çankayalılar bizim nazarımızda eşittir. Eşit hizmet alma hakkına sahiptir. Bir tek Çankayalının mutsuzluğu bizi de mutsuz kılar. Bizim "Mutluluk Herkesin Hakkı" diye bir sloganımız var. Biz bu parolayla hizmetlerimizi yürütüyoruz. Bizim ötekimiz yoktur" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in, vatandaşlara projeleri ve hizmetleri anlatıp taleplerini dinlediği “Başkanla Yüz Yüze” mahalle toplantıları bu kez Çayyolu bölgesinde gerçekleştirildi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in vatandaşlara projeleri ve hizmetleri anlatıp taleplerini dinlediği mahalle toplantılarının üçüncüsü Çayyolu Konutkent Mahallesinde gerçekleştirildi. Akman Rönesans'ta gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda vatandaş katıldı. CHP Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in birer konuşma yaptığı toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları ve bürokratları da hazır bulundu.

Konuşmasına genel iktidara giden yolun yerelden geçtiğini hatırlatarak başlayan Başkan Taşdelen, CHP'li belediyelere bu anlamda çok önemli görev ve sorumluluk düştüğünü belirterek, Çankaya Belediyesinin son 4 yılda gerçekleştirdiği proje ve hizmetleri anlattı.

"BİZİM 'ÖTEKİ'MİZ YOKTUR"

Belediyeciliğin Atatürkçülerin işi olduğunun bir kez daha altını çizen Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek bu anlayışın kentlere barış, kardeşleşme ve bütünleşme getireceğinin altını çizdi. Taşdelen: “Siyasi görüşü, etnik ve dinsel kimliği, cinsiyeti ne olursa olsun bütün Çankayalılar bizim nazarımızda eşittir. Eşit hizmet almak hakkına sahiptir. Bir tek Çankayalının mutsuzluğu bizi de mutsuz kılar. Bizim ‘Mutluluk Hepimizin Hakkı’ diye bir sloganımız var. Biz bu parolayla hizmetlerimizi yürütüyoruz. Bizim ötekimiz yoktur" diye konuştu.

"YOKSULLARIN GERÇEK DOSTU BİZİZ..."

Yaptığı konuşmada "1970'li yıllarda kentlerin bütün yoksul ve ezilen kesimleri CHP'yi desteklerdi. CHP'li belediyeler de yoksulları ve ezilenleri önceleyen bir belediyecilik yapardı. İtiraf etmeliyiz ki, 1980 sonrasında bu çizgiden biraz uzaklaştık ve kentin yoksullarından koptuk. Bugünkü olumsuz gelişimde bu kopukluğun önemli bir rolü vardır" değerlendirmesinde bulunan Alper Taşdelen, Çankaya'da geçen hizmet süresinde yalnızca büyük ve önemli yatırım hamlelerini değil yoksul ve ezilen kesimlerle bütünleşmeyi amaçlayan çok sayıda sosyal projeyi de hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Taşdelen kentin varoşlarıyla, yoksullarıyla ve ezilen kesimleriyle yeni bir bütünleşme için seferberlik çağrısı yaptı.

"EN BAŞARILI İLÇE BELEDİYESİYİZ"

Geçen 4 yıl zarfında Kültür Merkezleri, Öğrenci Yurtları, Kreşler, Çankaya Evleri, Sosyal Tesisler, Buz Pateni ve Yüzme Havuzları, 480 bin m² yeşil alan, asfalt ve renkli kaldırımlar gibi önemli yatırımların yanı sıra "Halk kart", "Sağlık Kart", "Kültür Gezileri", "Ramazan Çadırları", "Cenaze hizmetleri", "Muharrem orucu etkinlikleri" gibi sosyal projelerle ayrımsız tüm Çankayalılara dokunan hizmetler ürettiklerini hatırlatan Başkan Taşdelen, Çankaya Belediyesinin Birleşmiş Milletlere bağlı bağımsız bir kuruluşça "Türkiye'nin en iyi ilçe belediyesi" seçildiğini hatırlattı.

Halkla omuz omuza olan bir belediye yaratmak için çalıştıklarını kaydeden Taşdelen, “Önemli olan hizmet yaparak siyaset yapmak, Ankara’nın 25 ilçesi var, anketlerde görülüyor ki Ankara’nın en başarılı iki belediyesi CHP’li belediyeler çıkıyor. Hedefimiz önce Ankara’da sonra Türkiye'de sosyal demokrat bir iktidardır" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından vatandaşların teşekkürlerini, öneri ve taleplerini dinleyen başkan Taşdelen, sorulara ayrıntısıyla yanıt verirken, gelen talepleri de tek tek not aldı.