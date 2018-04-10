Vefa Salman'dan polis şehitliğine ziyaret

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenin ardından protokol üyeleri ile polis lokalinde yapılan programa katılan Başkan Salman, daha sonra Yalova Polis Şehitliği’ni ziyaret etti. Görev başında hayatını kaybeden polis şehitleri hatırasına yaptırılan şehitlik içerisindeki anıtı ziyaret eden Başkan Salman, çelenk sunumu gerçekleştirdi. Ardından şehit mezarlarını tek tek ziyaret eden Başkan Salman, şehitlerin ruhlarına dualar okudu.

Başkan Salman, “10 Nisan Polis Günü sebebiyle Yalova Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programlara iştirak ettik. Ancak bu devlete hizmet etmiş, devletimiz ve milletimiz adına gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimizi de asla unutmamamız gerek. Ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizi saygı, sevgi, şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.