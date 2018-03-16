Kılıçdaroğlu açılış için Çukurova'ya geliyor

Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, 18 Mart Pazar günü saat 14.30’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bir dizi açılış ve temel atma töreni gerçekleştirecek.

Uzun süredir açılış ve temel atma töreni için yoğun bir hazırlık içerisinde olan Çukurova Belediyesi, hazırladığı muhteşem açılış ve temel atma törenini Kıraç konseri ile noktalayacak. Başkan Soner Çetin, “Adana’yı cazibe merkezine dönüştürecek ve değer katacak hizmetlerimizin açılışını ve temel atma törenini CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu bizim için bir gururdur. Tüm halkımızı toplu açılış ve temel atma törenimize bekliyoruz” dedi.

18 MART’TA KILIÇDAROĞLU İLE BÜYÜK PROJELERİN TEMELİ ATILIYOR, AÇILIŞI YAPILIYOR

Göreve geldiğinin henüz 7’nci ayında toplu açılışlar yapmaya başlayan, her salı açılış her perşembe temel atma töreni yapan Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 18 Mart saat 14.30’da Yurt Mahallesi Muhtarlığı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla büyük projelerin toplu açılış ve temel atma törenine imza atacak. Seçim döneminde ‘Çetin Projeler’ başlığı altında yayınlanan kitapçıkta halka vaadettiği projelerin yüzde 90’ını gerçekleştiren Başkan Çetin, Adana’ya kazandırılacak büyük projelerin temel atma töreni ile yapımı devam eden tesislerin açılışını yapacak. Çetin, Çanakkkale Şehitleri Parkı, Atatürk Öğrenci Yurdu, Atatürk Kongre Merkezi, 100. Yıl Modern Pazar Yeri, Planeteryum ve Gözlemevi, Hemşehri Dernekleri Kampüsü, Çukurova’nın 3. Kütüphanesi başta olmak üzere bir dizi projenin temel atma törenini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yapacak. Aynı gün halka söz verilen bir dizi tesisin de açılışını yapacak olan Çetin, Bülent Ecevit Sanat Parkı, Atatürk Kadın Yaşam Köyü, Huzurevleri Kapalı Semt Pazarı, Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri, Emekli Dinlenme Evleri ile Semt Kreşlerinin toplu açılış törenini gerçekleştirecek. Çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi görmesi beklenen açılış ve temel atma töreninde sanatçı Kıraç tarafından bir konser verilecek.

“GENEL BAŞKANIMIZIN GELİŞİ BİZİM İÇİN BİR GURURDUR”

Çok değer verdiği projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Seçim döneminde ‘Çetin Projeler’ başlığı altında yayınlanan kitapçıkta halka vaadettiğimiz projelerin yüzde 90’ını gerçekleştirmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyorum. 18 Mart Pazar günü saat 14.30’da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla çok değerli hizmetlerin açılışını yapacak ve temel atma törenine imza atacağız. Sayın Genel Başkan’ın açılış ve temel atma jesti de bizim için bir gururdur. Tüm halkımızı toplu açılış ve temel atma törenimize bekliyoruz” dedi.