Dikili kurtuluş günü coşkusuna hazır

Dikili Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek olan tören ve etkinlikler kentte tam bir "bayram rüzgârı" estirecek.

Dikili’nin düşman işgalden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü, Dikili Belediyesi tarafından 14 Eylül’de gün boyu gerçekleştirilecek olan çok renkli programlarla kutlanacak.

Çamlık Mevkii’ne Dev Türk Bayrağı

14 Eylül Dikili’nin Kurtuluş Günü Şöleni, resmi törenlerin ardından şehitlerimizin anısına Çamlık Mevkii’ne dikilen dev ay yıldızlı bayrağımızın açılısıyla başlayıp, akşam saat 20.00’de Çamlık Mevkii’nden Atatürk Meydanı’na gerçekleştirilecek olan Şehitlerimize Saygı ve Kurtuluş Yürüyüşü ile Fener Alayı ile devam edecek. Kurtuluş şöleninin finali ise Atatürk Meydanı’nda saat 21.00’den itibaren sahne alacak Yolcu Bilginç ve 22.00’deki Mehmet Erdem konseri ile gerçekleştirilecek.

“Tüm Halkımızı Dikili’mizin Doğum Gününe Davet Ediyorum”

Gerçekleştirilecek tören ve etkinliklerde Dikili’nin kurtuluşunun 96’ıncı yılını görkemli bir şekilde kutlayacaklarını dile getiren Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, “Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, Dikili’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yılını Çandarlı’dan Bahçeliköy’e kadar kentin her noktasında coşku ve kararlılık dolu törenlerle, etkinliklerle kutlayacağız. Resmi törenlerin ardından saat 11.00’de esnafımızla, vatan sevdalısı vatandaşlarımızla kentimize kazandırdığımız Çamlık Mevkii'ndeki dev ay yıldızlı bayrağımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında kurtuluş şölenimiz saat 20.00'de Çamlık Mevkii'nden Atatürk Meydanı’na kadar gerçekleştirilecek olan 14 Eylül Kurtuluş Yürüyüşü ve Fener Alayı ile devam edecek. Kortejin Dikili Atatürk Meydanı'na ulaşmasıyla Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulacak, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, kahraman şehit ve gazilerimiz şükran, minnet, saygıyla anılacak. Bu anlamlı günün finali saat 21.00'de Yolcu Bilginç ve saat 22.00'de Mehmet Erdem'in vereceği '96'ncı Kurtuluş Yıldönümü Konserleri' ile son bulacak. Tüm halkımızı ellerinde Ay yıldızlı bayrağımızla Dikili’mizin doğum gününe ve kurtuluş şölenimize davet ediyorum” dedi.