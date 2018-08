Dikili’de can dostlarımız için örnek dayanışma

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) öncülüğünde Koza Yönetim A.Ş. sponsorluğunda Dikili Belediyesi Veteriner İşleri Birimine kazandırılan mobil röntgen cihazı hasta ve sahipsiz sokak hayvanlarının fiziki muayenelerinde erken teşhis ve tanısında kullanılmak üzere hizmet vermeye başladı. 50mA’lık mobil röntgen cihazının hizmet sokulması hayvansever vatandaşları mutlu etti.

Tedavi Sürecine Büyük Destek

Sokak hayvanlarının karşı karşıya kaldığı sağlık sorunlarında, tedavilerine teknolojik ve tıbbi destek vermek amacıyla gerçekleştirilen örnek işbirliği sonucunda Dikili Belediyesi Veteriner İşleri Birimine 50 mA’lık mobil röntgen cihazı kazandırılması ve bu gelişmeyle birlikte kentteki hasta ve sahipsiz sokak hayvanlarının fiziki muayenelerinde kırık, çıkık, göğüs travmaları ile buna benzer hastalıkların erken teşhis ve tanısının mobil röntgen cihazı ile yapılacak olması hayvansever vatandaşları mutlu etti.

Başkan Tosun Gönülden Teşekkür Etti

Ortaya konan dayanışmaya ilişkin konuşan Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Koza Yönetim A.Ş. işbirliğinde belediye bünyesine kazandırılan mobil röntgen cihazının can dostlarımıza sunulan sağlık hizmetine pozitif bir katkı sunacağını belirterek, “Örnek işbirliğiyle her zaman yanımızda olan başta Esin Önder hanımefendi olmak üzere tüm Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerine ve bu sosyal sorumluluk projesine sponsor olarak can suyu katan Koza Yönetim A.Ş. yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum. Sunulan bu katkı belediye olarak can dostlarımıza verdiğimiz etkin ve kaliteli sağlık hizmetlerimize artı büyük güç olacaktır” dedi.