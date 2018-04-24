Karşıyaka Çocuk Şenliği’ne muhteşem final

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük coşkuyla kutlanırken; Karşıyaka’dan dünyaya barış, kardeşlik ve hoşgörü mesajları verildi.

ALAN DOLDU TAŞTI



Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 26’ncı kez düzenlediği Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği’nin final gösterileri, Mavibahçe AVM’de gerçekleşti.

10 ülkeden şenliğe katılan 200 çocuğun yanı sıra, Ankara’dan gelen Kuzeyin Uşakları, Karşıyaka Belediyesi Smyrna Koreografi Topluluğu ve Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da oyunlarını sergiledi. Şenlik alanını ve AVM’nin balkonlarını dolduran binlerce İzmirli; gösterileri ilgiyle izledi, alkışlarla eşlik etti.

İZMİR MARŞI’YLA FİNAL



Akşam saatlerinde ise Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın ev sahipliğinde final yemeği düzenlendi. Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel, Ege Bölge Deniz Komutanı Kıdemli Deniz Albay Hasan Çankaya, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Metin Esen, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı gecede, konuk ülkelerin temsilcilerine plaket takdim edildi. 6 gün boyunca Karşıyaka’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen misafirler, ev sahipliği için Başkan Akpınar ve ekibine teşekkür etti. Konuklar canlı müzik eşliğinde keyifli saatler geçirirken, buluşma İzmir Marşı’nın okunduğu coşkulu bir finalle sona erdi.



YAŞASIN ATATÜRK!



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Mavibahçe AVM’deki konuşmasında, “Bu yıl 26’ncısını düzenlediğimiz şenliğimizde, 10 ülkenin çocuklarını buluşturduk. Çocuklarımızı her zamanki misafirperverlikleriyle ağırlayan tüm Karşıyakalılara çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğim gün, ‘Ben bu kenti çocuklarla yöneteceğim’ dedim. İyi ki de bu sözü söyledim ve 4 yıldır Karşıyakamızı çocuklarımızla birlikte yönetiyorum. Çocuklarımız için her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Onlara daha yaşanabilir bir kent bırakmak için mücadele veriyoruz. Bu özel günde, bu topraklar için canını veren tüm şehitlerimizi de bir kez daha minnetle anıyoruz. Onların evlatları ve torunları olarak, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmaya söz veriyoruz. Dünyanın tüm çocuklarının bayramı kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Sizleri tanıdığımız için çok mutlu olduk, onur duyduk. Tekrar bekleriz. Burası sizin eviniz. Burası Karşıyaka” dedi.