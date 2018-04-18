Yaşar Aksoy ile Karşıyaka nostaljisi

Gazeteci Yazar Yaşar Aksoy, okurları için “Asırlar Boyunca Kainat ve İzmir” isimli yeni kitabını da imzaladı.

KSK VE KARŞIYAKA LİSESİ



Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide, ilk Karşıyaka kitabını yazdığını hatırlatan Yaşar Aksoy “O kitabı hazırlarken Osmanlı'nın son dönemini ve Cumhuriyet’in kuruluşunu yaşayan çok kişiyle tanışıp röportajlar yaptım. Bu çalışmam en büyük kazanımım oldu. Daha sonra Karşıyaka üzerine diğer kitaplarım devam etti. Victor Hugo, hiç görmediği İzmir hakkında yazdığı şiirde kenti bir prensese benzetiyor. Karşıyaka da bu prensesin güzelliğinin bir parçasıdır” dedi. Karşıyaka’nın en büyük kazanımının bir tanesinin Karşıyaka Spor Kulübü, diğerinin de Karşıyaka Lisesi olduğunu belirten yazar Aksoy, 1950’lerden sonra okulda çekilen fotoğraflardan sunum gerçekleştirdi.

EL YAPIMI TÜRK BAYRAĞI



İzmir’de Kurtuluş Savaşı döneminde yaşananları da anlatan Aksoy, söyleşi sonunda özenle sakladığı el yapımı Türk Bayrağı’nı açtı. Türk askeri Konak Meydanı’na vardığında vilayet binasına asılacak Türk Bayrağı arandığını belirten Yaşar Aksoy, bir ailenin gece evde elle diktiği Türk Bayrağı’nı çıkarıp verdiğini ve göndere bu bayrağın çekildiğini anlattı. Bu bayrağın daha sonra kendisine hediye edildiğini belirten Aksoy, sahnede bayrağı açınca büyük alkış aldı.