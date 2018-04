Karşıyaka, Zübeyde Ana’ya koşacak

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Zübeyde Hanım Koşusu’ için kayıtlar başladı. 13 Mayıs Anneler Günü’nde gerçekleştirilecek koşu, 10 yaş ve üzeri herkese açık olacak. Başkan Akpınar, “En değerli emanetimiz Zübeyde Anne’yi bize yakışır şekilde anacağımız etkinliğe tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

13 MAYIS PAZAR



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyakalılara emanet ettiği annesi anısına düzenlenen ‘Zübeyde Hanım Koşusu’, bu yıl da Ege’nin dört bir yanından yüzlerce vatandaş ve sporcuyu Karşıyaka’da buluşturacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel etkinlik, 13 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da yapılacak. Koşu Anayasa Meydanı’ndan başlayacak ve Zübeyde Hanım Kabri’nde son bulacak.

KAYITLAR BAŞLADI



10 yaş ve üzeri tüm vatandaşların kayıt olarak katılabileceği koşu; erkekler, bayanlar, tekerlekli sandalyeli engelli ve tekerlekli sandalyesiz engelli kategorilerinde yapılacak. Her katılımcıya tişört ve anı madalyası, ilk 3’e girenlere de kupa takdim edilecek. Koşuya katılmak isteyenler 12 Mayıs Cumartesi saat 12.00’a kadar, Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilecek. 0232 3670060 ve 0549 5220227 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.

“ATAMIZA VE ANNEMİZE SAYGIYLA”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Bugün her yaşta, her branşta özgürce spor yapabiliyorsak, sporla iç içe nesiller yetiştirebiliyorsak; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve O’nu bizlere kazandıran Annesi Zübeyde Hanım sayesindedir. Bu nedenle, Zübeyde Hanım’ın anısına saygı adına düzenlediğimiz koşu, bizler için apayrı bir önem ve değere sahiptir. Her yıl sadece Karşıyaka ve İzmir’den değil, Ege’nin dört bir yanından yoğun katılımın olduğu koşumuzun yine büyük ilgi göreceğine inanıyor; tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe bekliyorum” dedi.