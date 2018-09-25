Gökçek fobisi ve 4,5 milyar zarar

Kanal Ankara Projesi başkentlilerin gündeminden düşmüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna bu projenin yapılan ihalesini iptal etti ve yeniden ihaleye çıkmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu bölgeden 3 arsayı metrekaresi 1.500 liradan ihaleye çıkardı ama satamadı.

Bu projenin önemini gerek İmrahor vadisindeki 8 mahalleli gerek yatırımcı gerekse büyükşehir belediyesi açısından değerlendirilmesi için Büyük Birlik Partisi’nin Türkiye genelindeki tek meclis üyesi İbrahim Uyar ile görüştüm.

Önce şu soruya yanıt bularak başlayalım. Melih Gökçek’in Başkanlıktan Recep Tayyip Erdoğan tarafından azledilmesi sonrası Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı Erdoğan’a kim önerdi açıklayayım.

Melih Gökçek.

Size şaşırtıcı gelebilir ama ben hiç şaşırmadım.

Tuna’nın işe başlar başlamaz kentin her yerinden Melih Gökçek imzası olan eserleri kaldırması ve Anka Park tema alanının Tuna tarafından “savurganlık” olarak değerlendirilmesine de şaşırmadım.

Çok şaşırdığım, Ankara Kanalı Projesinin yapılan ihalesinin iptal edilmesi oldu.

Yaklaşık 90 milyar liraya ihale edildiği günlerde Çankaya ilçesinin 8 mahallesini ilgilendiren İmar Planı ve Kanal Ankara projesinin çevresinde arsaların metrekaresi yaklaşık 1.500 liradan (Bin Beş Yüz Türk Lirası) satılıp, alınıyordu.

Projenin 2018 yılında bitmesi öngörülüyordu ki proje bittiğinde arsaların metrekaresinin 2.500-3.000 liraya yükseleceğini tahmin ediliyordu... Melih Gökçek fobisi, mahalle halkına, yatırımcıya ve belediyeye zarara yol açtı.

Kanal Ankara Projesi ihalesinin iptal edilmesini Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, “Belediye kendi ayağına kurşun sıktı” diye değerlendiren ve Gökçek döneminde İmar Komisyonu üyesi olan İbrahim Uyar ile konuştum.

- Soru: Mustafa Tuna neden belediyeyi ayağından vurdu?

Uyar: Gökçek zamanında köylerin meraları alınarak imar yapıldı ve belediyeye net 830 dönüm arsa oluşturularak 2.20 emsal verildi.

- Soru: Okurların anlayacağı şekilde gidelim kaç konut yapılır bu alana?

Uyar: Örnek vermek gerekirse 160 metrekare ve 4+1 konutlar yapılacak olsa 12 bin konut alanı var demektir Büyükşehir’in elinde. Hazinedir bu hazine.

- Soru: parasal değeri ne kadar ki hazine olsun?

Uyar: Bakın yine basit bir hesap yapayım. Bu arsa müteahhitlere %50 oranında kat karşılığı verilir ki o yörede 3+1 daireler minimum 750 bin liradan satılabilir. Şimdi 4+1’den 12 bin konut üzerinden hesap yapalım.

Belediyeye 6 bin konut düşer. Tanesi 750 bin liradan hesap edersek belediye 4 milyar 500 milyon lira kazanır.

İptal edilen Kanal Ankara projesinin 1. Aşaması sadece 90 milyon lira idi ve hala ihale yapılamadı. Bu ihale Mustafa Tuna tarafından iptal edilmeseydi bölgedeki arsa fiyatları da artardı ki bu da az önce verdiğim 4,5 milyar liranın da artması demekti.

- Soru: Bu proje kaça mal olur toplamda?

Uyar: Yaklaşık 500 milyon lira tüm proje için harcansa 4,5 milyar lira gelir elde edebilir, yani 1 koyup 9 kazanır.

- Soru: Başkan Tuna bana iki ayrı ihalenin tek ihale olarak birleştireceğini açıkladı ama 9 aydır hala proje birleştirilip neden ihaleye çıkılmadı?

Uyar: Başkan Tuna İller Bankası kredisi ile uluslararası finans kuruluşlarından kredi almak için başvurdu ancak Türkiye’nin kredibilitesi zayıf olduğundan kredi verilmedi. Şunu da vurgulayayım ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu projeyi destekliyor ki ihalenin bir an evvel yapılmasını sağlar diye tahmin ediyorum.

- Soru: Başkan Tuna bu yüzden “proje bitmedi” diye açıklamak zorunda kaldı demek ki?

Uyar: Evet ama Başkan Tuna bu projeyi ihale etse, krediye ihtiyaç olmadan yukarıda bahsettiğim 4,5 milyar lirayı kazanır. Çünkü ihale sonrası arsa fiyatları 1.000 lira seviyesinden 2.500 – 3.000 lira seviyelerine çıkar. 100 dönüm imarlı arsa satsa projenin ihtiyacı olan paranın yüzde 70-80’ini karşılanır. Krediye de ihtiyaç kalmaz.

- Soru: Diğer partiler Kanal Ankara projesine Belediye Meclisinde destek vermiyorlar mı?

Uyar: Vermez olurlar mı? Bu proje AKP, CHP, MHP ve BBP tarafından desteklenen projedir. Ama mevcut yönetim bu desteğe rağmen kazanacağı büyük maddi imkanı kaçırdı.

- Soru: Son olarak daha açık sorayım, Mustafa Tuna Kanal Ankara projesi nedeniyle belediyeyi zarara uğratmış olmuyor mu?

Uyar: Size şu kadarını söyleyeyim ki bu proje ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin toplam borcunun yüzde 80’ini silinebilirdi. Yeni projelere kaynak yaratılırdı. Hatta Melih Başkan’ın ayrılmasından sonra Bakanlar Kurulu İmrahor vadisinde Karataş Mahallesinin çevreyolu dışındaki 2 bin 100 dönüm tarlayı mera vasfından çıkardı. Büyükşehir Hazine’den 50 milyon alacak ki imar geçince burası da yaklaşık 2 milyar gelir sağlayacak Büyükşehir’e.

- Soru İmrahor vadisi Büyükşehir’e köşeyi döndürecek mi?

Uyar: Aynen öyle az önce söylediğim 1 koyup 9 alacak dediğim rakamı düzelteyim 1 koyup 12 alacaktır eğer Kanal Ankara Projesi ve çevre imar planları yapılırsa.