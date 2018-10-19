Köpek kediye annelik yapıyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, öğretmen Emine Akın'ın (45), bir süre önce barınaktan alıp, sahiplendiği Kaniş cinsi 5 yaşındaki 'Işık' isimli köpeği, bir hafta önce sokakta buldukları kedi yavrusunu emziriyor.

Çanakkale merkezine bağlı Kepez beldesinde yaşayan, Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni Emine Akın, bir ay önce Çanakkale Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan aldığı ve Işık adını verdiği köpeğe evinde bakmaya başladı. Bir hafta önce da arkadaşı fizik öğretmeni Banu Duman (44) sokakta yavru bir kedi buldu. Duman, hayvanlara sevgisini bildiği arkadaşı Emine Akın'a haber verdi. Emine Akın, yavru kediyi koruma altına alarak, tüm bakım ve tedavilerini yaptırdı. Akın'ın köpeği Işık da yavru kediyi emzirdi.

'KEDİ KÖPEĞİ ANNE ZANNEDİYOR'

Tek hayalinin hayvan barınağı kurmak olduğunu belirten Emine Akın, "Arkadaşlarımdan haber geldi. 'Barınakta köpek var, durumu zor' dediler. Köpeğin durumunu öğrenince öylece çaresiz bırakmak istemedim. Gittim aldım. Yaklaşık bir aydır köpeğe ben bakıyorum. İlk geldiğinde çok zayıftı. Tüyleri tamamen kazınmıştı. Çok çaresizdi. Kediyi ise arkadaşım sokakta bulmuş. Hastaydı. Gözleri ve burnu akıyordu, çapaklıydı. Arkadaşım hayvan sevgimi bildiği için bana haber verdi. Veterinere götürüp, bakımı ve tedavisini yaptırdım. Kediyi ilk eve getirdiğimde direk köpeğimin yanına gitti. Köpeğim de kediyi yalamaya başladı. Aslında sütü yok ama emmeye başladı. Annelik iç güdüsüyle köpeğim de kediyi emzirdi. Aralarında böyle dost bir ilişki oluştu. Kedi köpeği anne, köpek de kediyi evladı zannediyor" dedi.

Köpek ile yavru kediye geçici olarak baktığını belirten Emine Akın, köpeği ve kediyi sevecek ve bakacak bir hayvansever aradığını da belirtti.