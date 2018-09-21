Sakinleştirici etkisi olan 5 bitki çayı

Yüzyıllardır dünyanın dört bir tarafında kaygı giderici, yatıştırıcı, uyku düzenleyici olarak kullanılan bu çaylar stres ve kaygıyla baş etmede size yardımcı olabilir.

1. Kedi otu çayı



Antik Yunan ve Roma dönemlerinden beri tıbbi reçetelerde adı geçen kedi otu bitkisi, Yunan fizikçi, cerrah ve filozof Galen tarafından uykusuzluktan (insomnia) müzdarip kişilerin tedavisinde kullanılmış. Kedi otu uyku problemlerinin hafifletilmesinin yanında rahatlatıcı ve kaygı giderici etkileri nedeniyle yüzyıllardır kullanılıyor.

2. Melisa çayı

Geleneksel Avusturya tıbbında sindirim sistemi rahatsızlıkları, safra, karaciğer ve sinir sistemi bozukluklarının hafifletilmesinde melisa çayı ya da esansiyel yağı kullanılıyor. Uykusuzluğun giderilmesinde sıkça başvurulan bir bitki olan melisanın, kedi otu ile beraber tüketildiğinde anksiyetenin fiziksel semptomlarını hafiflettiği söyleniyor.

3. Lavanta çayı

Birinci Dünya Savaşı esnasında hastanelerde kullanılan lavanta, tarih boyunca rahatlatıcı kokusuyla yatak odalarının sık rastlanan bir parçası olmuş. 2010 yılında yapılan bir araştırma lavantanın kaygı giderici etkiler taşıdığını ve uyku bozukluklarının giderilmesine yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

4. Sibirya ginsengi çayı

Çin bitki tıbbında kemoterapi ve radyasyondan kaynaklanan kemik iliği baskılaması tedavisi, Anjina pektoris, hiperkolestrol,iştahsızlık,başağrısı ile nevrasteni ,uykusuzluk tedavisinde kullanılmaktadır. Antienflamatuvar ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu düşünülmektedir.

5. Papatya çayı

Kozmetik ürünlerde yumuşatıcı olarak kullanılan papatya, stres ve uykusuzluk tedavisinde alternatif bir çözüm olarak kullanılıyor. Sindirim rahatsızlıklarını hafifletici etkisiyle de bilinen papatya çayının antienflamatuvar özelliği de bulunuyor.

KAYNAK: Yeşilist