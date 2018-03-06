Seçime hazırlanan özel halk otobüsçüleri dertli

DHA - Özulaş A.Ş. Başkanı ve İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkan adayı Göksel Ovacık, indirimli akbil kullanan otobüs yolcularına dikkat çekerek, "Bunların tümünü hesaplamalara koyduğumuz zaman taşıdığımız bir yolcu ücretinin bize 2.60 TL'ye gelmesi gerekirken, 1.4 TL gibi bir ortalamaya geliyor. Bu da bizi sürdürülebilir taşımacılığı yapamayacağımız bir duruma getirdi. Mazot maalesef bildiğiniz gibi 3.8 TL'den 5.2 TL'lere çıktı. Ciddi şekilde bir giderimiz var. Bu giderlerin karşılanması için ücret tarifesinin düzeltilmesi gerekiyor. Fiyatlar da bir artış veya bir destek yapılması gerekiyor. Bugün toplu taşımalarda kar marjı çok düşük" dedi.

GÜNDE 2.5 MİLYON YOLCU

Göksel Ovacık yarın yapılacak olan Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası seçimleri öncesinde Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. İstanbul halkına 25-30 yıldan beri hizmet verdiklerini belirten Göksel Ovacık, "Günde 3 bine yakın aracımızla 2.5 milyon yolcu, 700 bin kilometre yol ve 250'ye yakın hatla İstanbul halkını taşıyoruz. 7 Mart'ta özel halk otobüsleri esnaf odasının seçimleri var. Onun için hazırlanıyoruz. Sorunlarımız ve problemlerimiz var. Sorunları da çözümlerini de biliyoruz. İnşallah esnaf arkadaşlarımız da bize onay verir ve güvenirlerse hemen 7 Mart seçimlerinin ardından olumlu çalışmalar yapacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ ÜCRET TARİFESİ SORUNU"

Ovacık, "İndirimli yolcularımız, ücretsiz taşıdığımız yolcularımız, sosyal indirimli yolcularımız var, aktarmalar var. Bunların tümünü hesaplamalara koyduğumuz zaman taşıdığımız bir yolcu ücretinin bize 2.60 TL'ye gelmesi gerekirken, 1.4 TL gibi bir ortalamaya geliyor. Bu da bizi sürdürülebilir taşımacılığı yapamayacağımız bir duruma getirdi. Mazot maalesef bildiğiniz gibi 3.8 TL'den 5.2 TL'lere çıktı. Ciddi şekilde bir giderimiz var. Bu giderlerin karşılanması için ücret tarifesinin düzeltilmesi gerekiyor. Fiyatlar da bir artış veya bir destek yapılması gerekiyor. Bugün toplu taşımalarda kar marjı çok düşük. Kar edemezsiniz. Kar etmek için hükümet veya belediyelerin süspanse etmesi gerekir. Londra, Berlin gibi büyük metropollerde devletin yüzde 30-40'lara varan süspansesi vardır. Bizde bu sorunun mutlaka bir katkı payı veya süspanse ile çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun içinde ilgili kurumlarla çalışma yapılmakta" dedi.

"İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ YAPACAĞIZ"

Ovacık "Öncelikle biz kendimizi yolculara çok iyi anlatamıyoruz. Biz geldiğimizde sosyal medya, yazılı ve görsel medyayla yolcuların bizi tanımasını sağlayacağız. Her yolcu bize emanettir. Bacılarımız, kardeşlerimiz, eşlerimiz biniyor. Bu anlamda da biz yolculardan destek almak zorundayız. Diğer bir sıkıntı da ücretsiz taşımacılığın giderek artması. 1.5 milyon yolcunun yüzde 17'si ücretsiz taşınıyor. Bu şekilde bir araca taşıma maliyeti 7 bin TL. Devletten aldığımız destek ise bin TL'dir. Bu şekilde devam ettiği sürece ciddi bir şekilde gelir kaybına maruz kalıyoruz. Bu gelir kaybına mutlak destek verilmeli. Biz de ücretsiz kardeşlerimizi gönül rahatlığıyla şehit yakınını, gaziyi, sarı basın kartı sahibini rahat bir şekilde taşıyabilelim. Gelir olmadığı zaman esnafımız ciddi bir sıkıntıya giriyor. Ücretsiz taşıma artınca yoğunluk artıyor, normal yolcularımız da yolculukta rahat edemiyor" diye konuştu.

İstanbul'da yeni nesil araçlarla hizmet verildiğini söyleyen Göksel Ovacık, "Şu an bunlar klimalı ve engelli vatandaşlarımıza uygun araçlar. Gerçekten dört dörtlük araçlar. Şu anda araçların yüzde 90'ınını değiştirdik. Önümüzdeki günlerde geri kalan kısmını da değiştirerek İstanbul'daki yolcularımızın hizmetine sunacağız" dedi.