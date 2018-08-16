Ceylan Ertem Cumartesi Anneleri için söyledi

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için her hafta Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi gerçekleştiren Cumartesi Anneleri'ne anlamlı bir destek geldi.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için her hafta Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi gerçekleştiren Cumartesi Anneleri'ne anlamlı bir destek geldi.

Sanatçı Ceylan Ertem, Ahmet Kaya'nın 23 yıl önce Cumartesi Anneleri için yaptığı "Beni Bul Anne" şarkısını, kayıp yakınları ile birlikte seslendirdi.

Cumartesi Anneleri 700. hafta kampanyasını İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı yürütürken, Cumartesi Anneleri'nin 700. haftası için söyleyen Ertem, sosyal medyada da çok konuşuldu.