Çorum'un 'Kovboy Hoca'sı ilgi odağı oldu

DHA - 'Kovboy Hoca' lakabı takılan Karataş, özenle süslediği 1973 model minibüsüyle kent sokaklarında geziyor.

Kent merkezinde yaşayan 3 çocuk babası ve sınıf öğretmeni Sefer Karataş, 25 yıl önce bir yakınının Almanya'dan getirdiği kıyafetlerle birlikte giyim tarzını değiştirdi. Karataş, mesai saatleri dışında, kovboy kıyafeti, çizme ve şapkası giymeye başladı. Mecitözü ilçesindeki Dibek İlkokulu'nda görev yapan Sefer Karataş'a, çevresindekiler tarafından 'Kovboy Hoca' lakabı takıldı. 25 yıllık öğretmen Karataş'ın özenle süslediği 1973 model minibüsü ise ayrıca dikkat çekiyor. Her sabah görev yaptığı okula takım elbiseyle giden Sefer Karataş, mesai sonunda ise kovboy kıyafetlerini giyiyor.

Karataş, minibüsünü de kendi tarzına göre modifiye edip süslediğini belirterek, "Gençken isteyip de yapamadıklarımı şimdi yapıyorum. Minibüsüme gözüm gibi bakıyorum. Yolda görenler mutlaka fotoğraf çekiyorlar. Küçükken köyümüzden yurt dışına giden yakınlarımız Türkiye'ye döndüklerinde bana çizmeler ve şapkalar getirirdi. O günlerden beri bu tarz giyinmeyi ve dikkat çekmeyi seviyorum. Bu giyim tarzından vazgeçmem mümkün değil. İşe gidince takım elbise giyiyorum ancak mesai bittiğinde kıyafet tarzım bu oluyor. Böyle yaşamaktan mutluyum" diye konuştu.