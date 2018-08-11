2 saat 16 dakika 20 saniye boyunca aralıksız oynadılar

Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda, Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve 2 gün sürecek yayla şenlikleri başladı.

DHA - Şenliklerin ilk gününde, katılımcılar 2 saat 16 dakika 20 saniye boyunca aralıksız horon oynadı.

Ekşioğlu Vakfı 20'nci Ovit Yayla Şenlikleri için Rize, Erzurum ve Trabzon'dan gelen binlerce kişi yaylada toplandı. Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, Başkan Vekili Süleyman Ekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği şenlikte Karadenizli sanatçılar Aslıhan Çiçek ve Herem konser verdi.

Şenliğin ilk gününde ilginç bir deneme gerçekleştirildi. Sunucu Necati Selvitop'un "En uzun süreli horon oynamaya var mısınız?" dediği kalabalık, önce el ele tutuşarak geniş bir halka oluşturdu. Ardından, Karadenizli sanatçıların hareketli ezgileri ile horona başlayan kalabalık doyasıya oynadı. Horon sırasında yorulan ve kenara çekilenler bir süre sonra oyuna yeniden devam etti. Şenlik alanında piknik yapan ve yaylada gezintiye çıkanlar da horona eşlik etti. Bu sürede görevliler horon halkasında kaç kişinin olduğunu tespit etmeye çalıştı. Vatandaşlar, 2 saat 16 dakika 20 saniye boyunca horon oynadı.

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Aydın Ekşi, birlik, sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi için düzenledikleri şenliklerin bölgenin tanıtımına ve insanların kaynaşmasına katkı sağladığını söyledi. Ekşioğlu Vakfı Başkan Vekili Süleyman Ekşi de bölgede var olan horon kültürünü yaşattıklarını belirterek, şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Şenlik, Karadenizli sanatçıların konserleri ile devam etti. Şenliğin, ikinci gününde de çeşitli etkinliklerle devam edeceği belirtildi.