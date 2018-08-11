3 yaşındaki kız zekasıyla Albert Einstein'i geçti
İngiltere'nin en zeki kızı olan 3 yaşındaki Ophelia, 171 IQ puanıyla Alman fizikçi Albert Einstein'i geçti.
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