3 yaşındaki kız zekasıyla Albert Einstein'i geçti

İngiltere'nin en zeki kızı olan 3 yaşındaki Ophelia, 171 IQ puanıyla Alman fizikçi Albert Einstein'i geçti.

İlk kelimesini söylediğinde henüz 8 aylık olan minik kız, bir yaşından öncesine dair anıları da hatırlıyor. Kızıyla gurur duyan anne Natalie, kızının anne ve babasıyla kitap okumaktan hoşlandığından, sayılarla uğraşmaktan, mektupları ve bilgisayarları sevdiğinden söz etti.