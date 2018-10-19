Yasak Elma 19. bölüm 2. fragmanı

Yasak Elma dizisi 19 bölüm 2. fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü 22 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.

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