Erkenci Kuş 16. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümü 20 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'da yayınlanacak.
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