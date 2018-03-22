Carl Medjani'den Sofiane Feghouli'ye destek

Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'dan Demir Grup Sivasspor'a transfer olan Carl Medjani, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli'yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Medjani, Cezayir'ki Liberté Algérie'de adlı internet sitesinde yayımlanan röportanında Sarı-Kırmızılı futbolcunun Cezayir milli takımına seçilebilmek için kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığını söyledi.



"KALİTESİNİ HERKES BİLİYOR"

Her oyuncunun kendisini her zaman formda tutmak zorunda olduğunu belirten Cezayirli stoper, bununla birlikte "Feghouli'nin kalitesini ve insani değerini biliyoruz. Antrenörler de onun kariyerini biliyor." ifadelerini kullandı.

DG Sivasspor'un yıldızı, sözlerini "Belki şu an en iyi formlarında olabilirler ama bunu herkes yaşıyor. Dolayısıyla Feghouli'yi rahat bırakmalı. Çünkü şu an gerçek kalitelerini kanıtlamak için uğraşıyorlar." şeklinde noktaladı. (Posta)