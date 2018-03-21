Bir Beşiktaşlı daha Premier Lig yolcusu!

Fotomaç'ta yer alan habere göre; İngiliz basınına konuşan Benitez, bu oyuncuyu uzun zamandır izlediklerini ve raporların olumlu olduğunu bildirdi. Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan'ın yaz transfer dönemi Cenk Tosun gibi Ada'nın yolunu tutacağı iddia edildi.