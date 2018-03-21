Bomba iddia: Robert Lewandowski'nin transferi bitti!

Önümüzdeki transfer sezonunun en hareketli kulüplerinden biri olması gereken Real Madrid, bombayı ilk olarak Robert Lewandowski ile patlatmaya hazırlanıyor.

İspanya'da yayım yapan AS gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre İspanyol devi, Lewandowski konusunda Bayern Münih kulübüyle prensipte anlaştı.



100 MİLYON EURO ARTI...

Haberde Real yönetiminin Polonyalı golcü için Bavyera ekibine 100 milyon euro'nun yanı sıra geçtiğimiz yaz Bayern'e kiraladığı James Rodriguez'i teklif edeceği belirtildi.

Bu sezon La Liga'da şampiyonluk yarışına erken havlu atan Madrid ekibinde teknik direktör Zinedine Zidane'ın da bu transfere onay verdiği öğrenildi. (Posta)