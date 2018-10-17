10 bin dolarlık fatura fazla geldi

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray, geçen sezonu ENKA’nın ardından ikinci sırada bitirerek Avrupa bileti alan erkek su topu takımını göndermedi. 15 sporcu ve 5 yöneticinin bulunduğu kafilenin, 3 gece, 4 günlük seyahatinde konaklama giderlerinin yaklaşık 10 bin doları bulması fazla bulundu. Ancak bu para birçok futbolcunun maç başı ücreti kadardı. Ayrıca uluslararası organizasyona katılım bedelinin 2 bin Euro olduğu, sarı-kırmızılı kulübün bunu da çok bulduğu için organizasyona katılmadığı belirlendi.

Su Topu Federasyonu’nun Avrupa kupalarına katılan takımların seyahat giderlerini karşılamasına rağmen, sarı-kırmızılı yönetimin, konaklama ve katılım bedelleri nedeniyle böyle bir karar alması şaşkınlıkla karşılandı.

ENKA İSTEMEDİ

Buna karşın Şampiyonlar Ligi’ne katılan ENKA ise Sutopu Federasyonu’nun seyahat yardımını dahi kabul etmedi ancak Türkiye’yi temsil eden kulüp Strasbourg’a yenilerek elendi.

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı da Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılsa ve elenseydi LEN Trophy’de mücadele edecekti.