Cocu eski öğrencisinin peşinde

Sarı-Lacivertliler, sezon başında 11 transfer yaparak kadroda ciddi bir revizyona gitti. Fenerbahçe için ocak ayı da hem gelecek hem de gidecek oyuncular açısından hareketli geçecek gibi görünüyor.

Vatan'ın haberine göre; Kanarya’nın radarına katılan ilk isim ise Phillip Cocu’nun çok istediği Oleksandr Zinchenko...Ukraynalı futbolcunun menaceri Alan Prudnikov, oyuncusunun Manchseter City’de forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu söyleyerek, “Ocak ayında ayrılma ihtimali yüksek” ifadelerini kullandı.

NAPOLİ İSTİYOR AMA...

Bu sözler, 2016-17 sezonunda PSV’de 21 yaşındaki yıldızla birlikte olan Cocu’yu harekete geçirdi.Hollandalı çalıştırıcının, Comolli’den Zinchenko’nun kiralanmasını istediği kaydedildi.Ukraynalı futbolcu için İtalyan ekibi Napoli de devrede.Ancak önceliği düzenli forma giymek olan Zinchenko, bu isteğini Mavi-Beyazlılar’da bulamayabilir.

Ayrıca Manchester City’nin kiralamaya yeşil ışık yakması halinde, Cocu’nun transfer için bizzat devreye girmeye de hazır olduğu kaydedildi.