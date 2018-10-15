Schumacher’in oğlu Avrupa şampiyonu oldu

Formula 1’in efsane sürücüsü Michael Schumacher’in 19 yaşındaki oğlu Mick Schumacher, Formula 3 Avrupa Şampiyonası’nda pilotlar klasmanını zirvede bitirdi.

Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) alt kategori organizasyonlarından 2018 Formula 3 Avrupa Şampiyonası’nın 10. ve son ayağı, Almanya’daki Hockenheim Pisti’nde yapıldı.

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Prema Theodore takımında yarışan Alman Mick Schumacher, Formula 1’de 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan ve kariyerinde birçok rekora imza atan babasının izinden gittiğini gösterdi. Üç yarışta sırasıyla 12, 2 ve 2. olan oğul Schumacher, 365 puana ulaşarak Motopark takımından Dan Ticktum’un 57 puan önünde şampiyon oldu.

Michael Schumacher, 29 Aralık 2013’te Fransa Alpleri’nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü. Vücudunun büyük bölümü felç kalan 49 yaşındaki Schumacher’in rehabilitasyon süreci, 2014’ün eylül ayından itibaren İsviçre’deki evinde sürüyor.