Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Türkiye'nin ilk 11'i açıklandı. Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
A Milli Takım'ın Bosna Hersek 11'i açıklandı A Milli Takım'ın Bosna Hersek maçı 11'i açıklandı. İşte kadro...
Kalede Sinan Bolat
Savunma hattında Şener, Kaan, Çağlar, Ömer Bayram
Orta sahada Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Oğuzhan
Sağ ve sol kanatta Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu
Forvette ise Enes Ünal var.
Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.