Yaz saati uygulaması maç saatlerini nasıl etkileyecek?

Yaz saati uygulamasının devam edecek olması nedeniyle, Avrupa Ligi maçlarının saatleri değişecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, uygulamanını devam edeceği açıklanırken, UEFA Avrupa Ligi maçlarının saatleri de değişmiş oldu.

Avrupa Ligi maçları saat kaçta olacak?

Yaz saati uygulaması nedeniyle Avrupa Ligi maçlarının da saatleri değişiyor. Böylece, 28 Ekim 2018 gününden sonra 19:55'te başlaması gereken maçlar 20:55, 22:00'de başlaması gereken maçlar ise 23:00'te başlayacak.

Yaz saati uygulaması sebebiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un Avrupa Ligi maçları da etklieniyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları saat kaçta?

8 Kasım 2018'de oynanacak olan Fenerbahçe - Anderlecht mücadelesi saat 18:50'de başlayacak.

29 Kasım 2018'deki Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçı 20:55 ve 13 Aralık 2018'deki Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ise saat 23:00'te başlayacak.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçları saat kaçta?

8 Kasım 2018'de oynanacak olan Genk - Beşiktaş mücadelesi saat 20:55'te başlayacak.

29 Kasım 2018'deki Sarpsborg - Beşiktaş maçı 23:00 ve 13 Aralık 2018'deki Beşiktaş - Malmö maçı ise saat 20:55'te başlayacak.

Akhisarspor'un Avrupa Ligi maçları saat kaçta?

8 Kasım 2018'de oynanacak olan Akhisarspor - Sevilla mücadelesi saat 20:55'te başlayacak.

29 Kasım 2018'deki Krasnodar - Akhisarspor maçı 20:55 ve 13 Aralık 2018'deki Akhisarspor - Standard Liege maçı ise saat 20:55'te başlayacak.