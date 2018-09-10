Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in yeğeni William Gomis, uıradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Fransız ekiplerinden Saint Etienne'de forma giyen William Gomis, La-Seyne-Sur-Mer bölgesinde yaşanan olayda silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybederken, Gomis'le birlikte 15 yaşında bir çocuğun daha öldürüldüğü aktarıldı.
10 Eylül 2018 17:30
Bafetimbi Gomis'in acı günü
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in yeğeni William Gomis, uğradığı silahlı sonrası hayatını kaybetti. William Gomis, 19 yaşındaydı.
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