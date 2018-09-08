İsmet Badem bugün son yolculuğuna uğurlanacak

İsmet Badem’in cenazesi Çanakkale’nin Seddülbahir ilçesinde kaldırılacak. Badem’in ölüm nedeniyle ilgili oğlu Burçin Badem sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Üzüntümüzü paylaşan durum öğrenmek isteyen dostlar Babamı hastaneden teslim aldık. Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil en büyük aşkı motorunu sürerken fenalaşıp düşüyor. Onun ustalığında birinin kontrolünü kaybedip kaza yapacağı durum yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de basketbolun gelişmesinde önemli rol oynayan İsmet Badem, 70’li yıllardaki profesyonel basketbol kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerde forma giydi. Oyunculuğun ardından basketboldan kopmayan İsmet Badem çeşitli televizyonlarda programlar yaptı ve basketbolun popülerleşmesine katkıda bulundu.

Sarıca: Başımız sağ olsun

Badem’in vefatının ardından basketbolun birçok önemli ismi başsağlığı mesajı yayımladı. Türkiye Ulusal Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca sosyal medyadan, “Ne desek boş, yetersiz be İsmet Abi... Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.