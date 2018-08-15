18 futbolcu satıp 10 keçi aldı

Bir çiftlikte bakımı yapılan keçilerden ilk yılda 4-5 bin lira süt geliri ve 20 yavru bekleniyor. Keçilerden elde edilen gelir, kulübün giderlerinde kullanılacak.

Isparta’da 1954 yılında kurulan kentin en eski ve köklü kulüplerinden Gülspor, yaklaşık 9 yıldır amatör lig yerine, 11-19 yaş arasındaki altyapı ve genç takımların katıldığı U gruplarında mücadele ediyor. Gülspor, hem Isparta’daki amatör kulüplere, hem de profesyonel takımların altyapıları için futbolcu yetiştiriyor.

Bordo-beyazlı Gülspor, kulübün giderleri ve üretime katkı amacıyla ilginç bir projeye imza attı. Bu yıl yetiştirdiği 18 futbolcusunu amatör kulüplere 15 bin TL karşılığında satan kulüp, karşılığında 10 keçi satın aldı. Yaklaşık 150 futbolcunun bulunduğu kulübün 10 da keçisi oldu.

PROFESYONEL TAKIMLARA ÜCRETSİZ FUTBOLCU

Gülspor’un 16 yıldır başkanlığını yapan Kenan Büyükleblebi, temel hedeflerinin futbolcu üretimi olduğunu belirterek, “Transfer işlemlerine genellikle 17 yaşından sonra başlıyoruz. Süper lig takımlarından altyapılara şu ana kadar Osmanlıspor, Antalyaspor, Kayserispor, Konyaspor gibi takımlara giden çocuklarımız oldu. Ayrıca milli takımın aday kadrolarına çağrılanlar oldu. Genellikle profesyonel kulüplere gönderdiğimiz istikbali olan çocuklar için önlerini açmak amacıyla para talebinde bulunmuyoruz ve bugüne kadar bir kuruş almadık. Ama Isparta’da amatör hedefleri olan BAL ligi veya üçüncü lige çıkma hedefi olan kulüplere yolladığımız 17, 18 ve 19 yaşındaki çocukları ücretli veriyoruz” diye konuştu.

'BİZİM GİBİ KULÜPLERİN ARKASINDA DEVLET YOK’

Gülspor’un U gruplarında Isparta’da bir yılda 4-5 grupta çok rahat şampiyonluk yaşadığını dile getiren Büyükleblebi, “Bir grupta şampiyon olmanın ve bölge şampiyonalarına katılmanın maliyeti 10-15 bin lira arasında. Bir turnuvaya katılmanın otel ve geliş-gidiş masrafları. Bu da dört şampiyonluğunuz olsa 50-60 bin lira maliyet oluşturuyor. Bu nedenle bizim gibi kulüplerin bir yatırımı, sürekli geliri olması lazım. Bizim gibi kulüplerin arkasında devlet veya şirket grubu destekleri olmadığı için bu paralar aşırı yük. Hem o masraftan kurtulmak, hem de alttaki çocuklar için daha fazla yatırım elde edebilmek için sürekli gelire ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

‘KEÇİ YETİŞTİRMEYİ KÂRLI GÖRDÜK’

Kenan Büyükleblebi, hedeflerinin 140 keçi olduğunu söylüyor.

15 bin TL’ye Isparta’daki amatör kulüplere 18 futbolcu satışı yaptıklarını kaydeden Büyükleblebi, “Oradan aldığımız ücretle de daha iyi gençler yetiştirmek için keçi yetiştirmeyi kârlı gördük. 10 keçi aldık. Gençlere daha fazla gelir kaynağı olacak. Bunun iki nedeni var. Hem kulübümüz menfaati için, hem de hangi sektör olursa olsun, ister futbol, ister hayvancılık olsun, diyelim ki bir ülkenin 100 kilo et ihtiyacı varsa, bunun 40 kilosunu dışarıdan alıyorsa, aslında bu ülkenin yüzde 40’ı işgaldir. Futbolcu bakımından da böyledir. Burada üretime de katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

HEDEF, 6 YILDA 140 KEÇİ

Satın alınan keçilerin bir çiftlikte bakımının yapıldığını anlatan Büyükleblebi, Türkiye’nin yerli ırkı olan, hem süt, hem de et olarak değerlendirilebilecek Halepli cinsi keçiler olduğunu söyledi. Bir keçinin yılda ortalama 600 litre süt verdiğini, sütün kilogram fiyatının 4 lira olduğunu aktaran Büyükleblebi, “Bakım giderleri çıktıktan sonra 4-5 bin TL kâr bekliyoruz. Aynı zamanda keçilerin doğumuyla sayı artacak. 6 yıl sonunda kulübün 140 keçisinin olmasını hedefliyoruz” dedi.