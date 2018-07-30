Mesut Özil için sokağa döküldüler

Almanya'daki göçmenler Mesut Özil’e destek vermek amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin'de "Ben Özil’im" gösterisi yaptı.

Arsenal'le birlikte yeni sezon hazırlıkları kapsamında Singapur'da bulunan Mesut Özil'in bu hareketi, tüm dünyada yankı uyandırsa da Almanya'da sular durulmuyor. Almanya'daki göçmenler, sosyal medyada "MeTwo" etiketiyle hareket başlatırken Almanya Dışişleri Bakanı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Mesut Özil’e destek vermek amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin'de "Ben Özil’im" gösterisi yapıldı.

Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Manchester City formasını giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 2018 Dünya Kupası öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdikleri için Almanya'da yoğun tepki görmüştü.

Bild gazetesinin yaptığı habere göre İlkay Gündoğan'ın otomobili, Suudi Arabistan'la oynanan hazırlık maçı öncesinde park halidneyken saldırıya uğramış ve hasar görmüştü. Almanya, 2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamazken Mesut Özil, performansı sonrasında Almanya'da hedef haline gelmiş ve ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Mesut Özil, geçen hafta Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.

Arsenal'le birlikte yeni sezon hazırlıkları kapsamında Singapur'da bulunan Mesut Özil'in bu hareketi, tüm dünyada yankı uyandırsa da Almanya'da sular durulmuyor. Almanya'daki göçmenler, sosyal medyada "MeTwo" etiketiyle hareket başlatırken Almanya Dışişleri Bakanı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Öte yandan Mesut Özil’e destek vermek amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin'de "Ben Özil’im" gösterisi yapıldı.

Bir kültür sanat derneğince, Bild ve Die Welt gazetelerini de bünyesinde bulunduran Axel Springer yayınevinin önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Türk ve Alman bayraklarının taşındığı gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mesut Özil lehine sloganlar atıldı.

Göstericiye katılanlardan bazıları "Ben Özil’im" yazılı tişört giyerken, çoğu gösterici de üzerinde Mesut Özil’in fotoğrafı ve "Ben Özil’im" yazan etiketleri göğüslerine yapıştırdı.

Gösteriyi düzenleyen Derneğin Başkanı Türk aktivist Bigili Ürtmen, yaptığı konuşmada, Almanya’daki Müslümanların ve Türklerin "ülkedeki genel görüşe uymayan" siyasi düşünceye sahip olduklarında ikinci ve üçüncü sınıf insan olarak görüldüğünü belirtti.

Alman basının kışkırtıcı yayınlarına tepki gösteren Ürtmen, Mesut Özil’in Başkan Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın eleştirildiğine işaret etti. Ürtmen, Alman basınının Türk kökenli bazı siyasetçilerin PKK bayrakları önünde yaptığı konuşmaları eleştirmediğine dikkati çekerek, “PKK terör örgütü değil mi?” diye sordu.

HEIKO MAAS'TAN AÇIKLAMA

Maas, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’in Alman Milli Takımı’ndan ırkçı ve ayrımcı saldırlar nedeniyle ayrılmasından sonra ülkede ırkçılık konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin Bild gazetesine değerlendirmede bulundu.

Göçmen kökenlilerin tehdit altında oldukları hissine kapılmalarına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Maas, hep birlikte kararlılıkla çoğulculuğa ve hoşgörülülüğe sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Irkçılığın yeniden öne çıktığı izlenimi oluştuğunda bu Almanya’nın imajına zarar verir." dedi.

Ülkesindeki mevcut tartışmaların, göçmenlerin nasıl bir düşmanlığa maruz kaldığının bir göstergesi olduğunu kaydeden Maas, Almanya'da yabancı ve Yahudi düşmanı saldırıların da yüksek düzeyde olduğunu ifade ederek, "Bu ülkemiz için utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Maas’ın geçen hafta Mesut Özil hakkında "İngiltere'de yaşayan ve çalışan bir mültimilyonerin Almanya’ya entegre olma yeteneği hakkında bilgi verebileceği inancında değilim." şeklindeki ifadeleri tepki almıştı.

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Maas'ın bu açıklamasını ''basit ve katlanılamaz'' olarak değerlendirilmişti.