CHP'den Kılıçdaroğlu'na dava hakkında ilk yorum

ANKARA (ANKA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Sandık erken gelecekse ittifak süreçleri hızlanır. Zamanında yapılacaksa daha 20 ay var seçime, o zamana kadar zaten köprülerin altından çok sular akar, bir bakmışsınız ki AK Parti-MHP ittifakı da çatlayıvermiş” dedi.

Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AKP'li Mahir Ünal’ın açıklamalarına yanıt verdi.

Altay, “Sen yat kalk CHP’ye dua et. CHP’nin yapıcı uyarılarıyla, samimi katkılarıyla bugün Türkiye çok şükür iyi kötü ayakta. 3 gün sonrasını öngöremeyen basiret yoksunu herkes tarafından kandırılan, aldatılan Recep Tayyip Erdoğan asıl bu ülkenin milli güvenlik sorunudur” dedi.

-“ŞERİFE BACILARA, NENE HATUNLARA SAYGISIZLIK”-

TBMM’de 18 Mart Çanakkale Anması’nda kadın tiyatro sanatçıların TBMM Başkanlığı’nın talimatıyla sahneye çıkartılmadığı iddiasıyla ilgili ise Altan, “Bu bir ayıp. Bu, bu topraklarda şehit olan Çanakkale’den, Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren herkese karşı bir saygısızlık. Şerife bacılara, Nene Hatunlara saygısızlık ama bu anlayış gösteriyor ki TBMM’de devletin laik niteliğinden rahatsız olan kafalar var, yönetici noktasında kafalar var. Bu kepazeliği kınıyoruz” diye konuştu.

Meclis'te skandal! Kadınları sahneye çıkarmadılar

“Önümüzdeki hafta Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle görüşecek, içeriği nedir?” sorusuna ise Altay, “Önümüzde çok sıcak bir süreç başlıyor. 3-4 ay içinde belki uyum yasaları Meclis’e gelecek. TBMM’nin çalışmaları var. Genel Başkanımız milletvekillerimizle 10’arlı, 8’erli gruplarla bir istişare yapma ihtiyacı duydu. Bu sebeple de parti yöneticileri dışındaki bütün Sayın Milletvekillerimizle olabildiğince bir geniş zaman dilimi içerisinde Genel Başkanımız istişare toplantıları yapacak. Bunu iki gün içerisinde tamamlayacağız. 4 ve 5 Nisan tarihlerinde istişarelerde bulunacak. Görüş alışverişidir” yanıtını verdi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!

-“ERDOĞAN’DAN CEZA DAVASI BEKLİYORUM”-

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu hakkında açtığı 250 bin liralık bir tazminat davasına ilişkin de Altay, “Yetmez ama evet. Yani niye yetmez, bu konularda mahkeme salonlarında hesaplaşma için bir ceza davası daha doğru olandır. Tayyip Erdoğan’dan, Genel Başkanımız hakkında ceza davası açmasını bekliyorum. Çünkü bu hesaplaşma anca orada görülür” yanıtını verdi.

-“TÜRKİYE’NİN ÜLKÜCÜLERİ BU İTTİFAKTAN HOŞNUT DEĞİL”-

Seçim ittifakı konusundaki soru üzerine ise Altay, şunları dedi:

“İttifakın özüne ve ruhuna karşı değiliz. Eşitsizlik noktasında karşıyız. CHP olarak biz diğer partilerle informal olarak sohbetler, ziyaretler, şu bu yapılıyor. Partilerin anlayışını ve ilkelerini görmemiz lazım. Biz ittifakı ‘hadi bir ittifak da biz yapıverelim’ diye yapacak halimiz yok. Bizim anlayış, ilke ve prensiplerimize en yakın olan partilerle bir talep de var ise tabanca da bunun uygunluğu çok önemli ittifak yaparız.

Benim görebildiğim Türkiye’nin ülkücüleri, Milliyetçi Hareket Partisi’nin dava adamları bu ittifaktan hoşnut değil. Şartların, gelişmelerin durumuna göre ittifak noktasında elbette uygun ittifak modellerine açığız yani 'ittifaka kapalıyız' demedik zaten. Bakacağız, biraz daha süre geçsin. Sandık erken gelecekse ittifak süreçleri hızlanır. Zamanında yapılacaksa daha 20 ay var seçime, o zamana kadar zaten köprülerin altından çok sular akar, bir bakmışsınız ki AK Parti-MHP ittifakı da çatlayıvermiş, belli olmaz.”