Kılıçdaroğlu'ndan İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaretinin ardından CHP'li merkez Çukurova İlçe Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştireceği Yurt Mahallesi Muhtarlığı önünde hazırlanan tören alanına geçti.

Burada töreni izlemeye gelenlere seslenen Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ın Çanakkale Destanı'nın yazıldığı gün olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bugün özel bir gün 18 Mart Şehitler Günü. Çanakkale Zaferi'nin de 103'ncü yıl dönümü. Çanakkale Zaferi dünyada önemli dönüm noktalarından biridir. 7 düvele karşı olağanüstü bir mücadele verilmiştir. Çanakkale Geçilmez Destanı, 18 Mart'ta yazılmıştır. Kahraman ordumuza tarihin her döneminde güvendik, yine güveniyoruz. Vatanın güvenliği için mücadele eden kahraman ordumuza selam gönderiyorum. Çanakkale Savaşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisini ilk kez gösterdiği savaştır. Çanakkale Savaşı Atatürk'ün başlattığı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. Adanalılar ne kadar gurur duysalar o kadar azdır. Çanakkale'de Adana Bayırı denen yer var. Yaklaşık 800 Adanalı, Adana Bayırı'nda Çanakkale'de şehit oldu. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet dilerken, özellikle Adanalı şehitlere de buradan anmak doğru olur. Adana Bayırı'nda şehit olanlardan 800 kişi var. Burada bazılarının isimlerini okuyorum, Mehmet oğlu Tevfik, Yakup oğlu Ahmet, Mustafa oğlu Hüseyin'in torunlarıdır bugünkü Adanalılar . Onları buradan sevgi saygı ve rahmetle anıyorum."

ŞEHİTLER ARASINDA AYRIM YAPILIYOR

Şehitler arasında ayrım yapıldığının kendisine aktarıldığını belirten ve bununla ilgili TBMM'ye kanun teklifi verdiklerini anlatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Bugünün özelliği Şehitler Günü olmasıydı. Şehitler arasında ayrım yapılmaz. Az önce şehit aileleriyle birlikte olduk. Bir şehit ailesi, '15 Temmuz şehitleriyle, diğer şehitler arasında fark yaratıyorlar' dedi. Biz bunun için parlamentoya kanun teklifi verdik. Şehitler bizim şehitlerimizdir. En çok şehit veren yerlerden biri de Adana'dır. Şehitler arasında ayrım yapmayın. CHP'nin kanun teklifini destekleyin.

Ülkemizin üzerine, bayrağımızın üzerine, İstiklal Marşımızın üzerine titriyoruz. İstiklal Marşımız bu ülkenin onurudur. İstiklal Marşı'na kimse söz edemez. Babalarımız, dedelerimiz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verip düşmanı denize dökerken, biri çıkıp, 'Keşke Yunanistan galip gelseydi' diyor. Bu kim? Bir deli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan da onu ziyaret ediyor. Bunu içime sindiremiyorum. Her birimiz 21 yüzyılın Kuvayi Milliyecileri gibi çalışıyoruz. Kimse de 'Keşke Yunan galip gelseydi' demiyor."

BELEDİYELERİMİZE İKİ TALİMATIM VAR

CHP'li belediyelere 2 talimatının olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Bütün belediyelerimize açık ve net 2 talimatım var. Belediye başkanlığını kazandığınız andan itibaren bir partinin değil bütün herkesin beledinin başkanı olun. Herkesi kucaklayın. İktidar partisinin yani AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 'metro yapacağız, önce bize oy verenlere hizmet edeceğiz diyor.' Ama İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı, Denizli'yi, Bursa'yı alacağız. Biz ayrımcılık yapmayız. Ayrım yapmak bizim kitabımızda, inancımızda, ahlakımızda yok. Ayrımcılığı onlar yapıyorlar, biz toplumu birleştireceğiz.

Toplum çok gerildi. Sabah, öğle, akşam hep konuşuyor. Oysa fazla konuşmayla ülke kalkınsaydı, kişi başına gelirimiz 35-40 bin dolar olurdu. Fazla konuşuyor, işçi, esnaf, halk perişan. Şimdi taşeron işçiler için sınav yapıyorlar. Hepsini alın kardeşim. Sen çalıyorsun o çalmıyor. Sen götürüyorsun o götürmüyor. Bütün taşeron işçilere kadro verilmesi gerekiyor. Eğer 1 kişiyi çıkarsınlar, 2019 da o kişiye görevi tekrar vereceğim. 2'nci talimatım her belediye başkanı yaptığı bütün harcamaların hesabını verecek. Yaptığımız her hizmetin ne kadar mal olduğunu vatandaşa anlatacağız. Belediye başkanı ahlak abidesi olacak. Her kuruşun hesabını vatandaşa verecek. Kreş yapacak, emekliler için dinlenme alanı yapacak. Kadınlar için, üniversiteliler için yurt yapacak. Belediye başkanını görevi halkına hizmet etmektir."

GERGİNLİKTEN BIKTIK

2019'un kadınların yılı olacağını belirten Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili kadınlar, 2019 sizin eseriniz olacak. Demokrasinin eseri olacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 'Topluklu efe' diyorlar. Kadınlar hayatın her alanında olmak, seçilmek istiyorlar. 2019'da cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Burada kadınlara çok güveniyorum. Demokrasi herkese lazım sadece CHP'lilere değil. Bu ülkenin ülkücü demokratları, liberal demokratları, muhafazakar demokratları, tüm demokratları 2019'a birlikte gireceğiz. Farklı kimliklerimiz, farklı yaşam tarzlarımız olabilir. Ama bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Gerginlikten kavgadan bıktık. Tüm Türkiye huzur istiyor."

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından canlı bağlantılarla hizmetlerin açılışını yapıp ve temelini attı. Daha sonra beyaz barış güvercinleri uçurdu. Kılıçdaroğlu daha sonra şehit evini ziyarete geçti.