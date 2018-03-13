'MHP topluma özeleştiri vermelidir'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP ve MHP'nin ortaklaşa çıkardığı koalisyon yasasının bir "Zihni Sinir Projesi" olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda ittifak yasası görüşmelerinde söz alan ve kürsüden görüşlerini dile getiren Yarkadaş, milletvekillerinin aralıksız bir şekilde 20 saat çalıştırılmasını kınadı.

Yarkadaş genel kurul konuşmasında şu noktaların altını çizdi:

"Yaklaşık yirmi saattir aralıksız süren saçma bir çalışmanın içindeyiz. Tiyatrocular bu tür durumları anlatmak için bir kavram kullanır ve içinde bulunduğumuz durumlara vodvil der... Vodvil, anlamsız ve saçma sapan bir sürü sözün peş peşe gelmesidir. Şu anda, ne yazık ki AKP ve MHP koalisyonuyla birlikte getirilen elimdeki şu teklif de hakikaten bir vodvil.

Bu kanunun içeriğinde ne var, ne anlatıyor, topluma hangi yararı olacak, bu kanunlar çıktığında kim bundan nasıl faydalanacak, toplum bunları nasıl öğrenecek, hiç kimse bilmiyor.

"NİYE HALKTAN KAÇIRIYORSUNUZ?"

Tiyatrodan başladık, operadan ve baleden devam edelim. Saraydan Kız Kaçırma balesi vardır biliyorsunuz. Biz ise şimdi sizin yüzünüzden 'halktan yasa kaçırma' oyununu oynuyoruz. Nedir aceleniz sayın milletvekilleri? Gecenin saat on ikisinde, birinde, ikisinde oy aldığınız insanlardan bu kanunları kaçıracak kadar aceleniz nedir? Aceleniz mi var yoksa toplumun önüne böyle saçma sapan bir kanun getirdiğiniz için utancınız mı var? Acaba utandığınız için mi bu teklifi halkın önünde savunamıyorsunuz.

Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Genel Başkanı, birkaç yıl önce verdiğiniz bir röportajda "Arkamdaki saat 17.25'te duruyor." demişti. Şimdi ne oldu da o 17.25'in saatinin yelkovanı, akrebi birbirini hızlıca kovalamaya başladı ve bütün bunlar ortaya çıktı.

"BAHÇELİ GERÇEĞİ ANLATMALI"

Sanırım, Milliyetçi Hareket Partisinin topluma bu anlamda ya bir öz eleştiri vermesi ya da o günkü sözlerinden dolayı özür dilemesi gerekiyor. Sayın Bahçeli, o gün mü haklıydınız, bugün mü haklısınız? O gün mü doğruyu söylüyordunuz yoksa bugün mü doğruyu söylüyorsunuz? Ne oldu da 17-25 Aralığın günahkârı AKP'yle bir koalisyon kurmak zorunda kaldınız ve ne oldu da yangından mal kaçırırcasına bu teklifi gece vakti geçirmek zorunda kaldınız? Hakikaten merak ediyorum.

Bu teklifi hazırlayanlar, neden çıkıp toplumun önüne Meclis TV'nin açık olduğu saatlerde anlatma cesaretini gösteremiyor? Bunun herhâlde bir cevabının olması gerekir. AKP'ye oy vereceksin, MHP'ye sayılacak, MHP'ye oy vereceksin, AKP'ye sayılacak. Sizin bu Zihni Sinir projelerinizi gördükçe Cem Yılmaz'ın o filmi aklıma geliyor. Hani meşhur sahne vardır ya, köy meydanına televizyonu kurarlar, Yılmaz Erdoğan televizyonun karşısına geçer, Zeki Müren o anda şarkı söyler, köylüler merakla sorar "Zeki Müren de bizi görecek mi?" diye. Hakikaten halk sizin bu yaptıklarınızı görüyor da siz halkın size nasıl baktığını görecek misiniz? E göremezsiniz çünkü halkı âdeta uyutarak, gerçek ve mecazi anlamda uyutarak oy aldığınız insanlara saygısızlık yapıyor, getirdiğiniz kanunları onların gözlerinin içine bakarak savunma cesareti dahi gösteremiyorsunuz.

"AKP BU HALE NASIL GELDİ?"

Emin olun ki sizin yerinizde olmak istemezdim. Eminim ki siz şu anda benim yerimde olmak ve bu kanunlara karşı çıkmak istiyorsunuz. İçinizden ne düşündüğünüzü biliyorum. "Ya arkadaş, biz yüzde 50'lik bir partiyken nasıl oldu da geldik MHP'nin her istediğini yapar bir duruma düştük?" diye kendi kendinize bunları sorduğunuzu biliyorum. Bundan rahatsız olduğunuzu da biliyorum.

Çünkü milletvekili arkadaşlarınız arkadaşlarımıza not gönderiyor. "Ya, ne yapın edin de bu saçma yasayı çıkarttırmayın, biz hakikaten bunu halka anlatmakta zorlanıyoruz." diyorlar.

"BİR KEZ HAYIR DEYİN"

Bence biraz sonra bu kanunun maddelerinin tamamı oylanırken elinizi vicdanınıza koyun ve bir kez olsun, evet bir kez olsun inanmadığınız bir şeye "hayır" deme cesaretini gösterin. Emin olun hiçbir şey olmaz. Bu milletvekili koltuklarından bizim gibi binlerce insan geçti. Ne olur? Bir kere daha milletvekili seçilmezsiniz. Ama en azından yarın torunlarınıza, çocuklarınıza, eşlerinize gururla, onların yüzüne, gözüne, böyle inançla bakarak "Ben o saçma kanuna, Türkiye'yi bölecek, parçalayacak, ayrıştıracak kanuna sabah yedi buçukta, sekizde 'hayır' verdim." demenin onurunu yaşarsınız.

Ben bugün size bunu söylemek zorundayım ve bunu tarihsel misyonum gereği bir kez daha dile getiriyorum. Gelin, bir kez, hayatta bir kez, inanmadığınız bir şeye "Hayır." deyin."

A HABER'E YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, MHP milletvekilleri ile danışmanlarının A HABER Muhabirine yönelik kuliste gerçekleşen saldırıyı kınadı.

MHP'liler Meclis'te A Haber muhabirine saldırdı