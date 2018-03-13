TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam saatlerinden bu sabaha kadar görüşülen ve kabul edilen seçim ittifakı teklifi, büyük gerginliğe neden oldu. Meclis kulisinde CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı.
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yaşanan gerginliğe ilişkin yeni görüntüleri paylaşarak, "Medyada "MHP ile CHP'li vekiller birbirine girdi" şeklinde verilen haberin doğrusu "MHP'liler A HABER Muhabiri Sadık Bey'i tartakladı"dır. Görüntüde A HABER Muhabirine yapılan saldırı var. Muhabir arkadaşımıza Meclis kulisinde yapılan saldırıyı kınıyorum" dedi.
13 Mart 2018 11:44
MHP'liler Meclis'te A Haber muhabirine saldırdı
Meclis'te muhalefet kulisinde yaşanan gerilimde yeni görüntüler ortaya çıktı. MHP'liler A Haber muhabiri Sadık Doğan'a saldırıyor..
TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam saatlerinden bu sabaha kadar görüşülen ve kabul edilen seçim ittifakı teklifi, büyük gerginliğe neden oldu. Meclis kulisinde CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı.
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